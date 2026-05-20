Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αναδεικνύονται ως τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την πρώτη διεθνή επισκόπηση που κατέταξε τα απορρίμματα ανάλογα με τον τύπο χρήσης τους.

Η μελέτη εκτιμά ότι περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται κάθε χρόνο στο περιβάλλον. Οι επιστήμονες συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν περισσότερες από 5.000 έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες ανά τον κόσμο, καταγράφοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις ηπείρους και τους ωκεανούς.

Η ανάλυση κάλυψε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, αντιπροσωπεύοντας το 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά βρίσκονται στις τρεις πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ινδίας, της Κίνας, των ΗΠΑ, της Ινδονησίας και του Πακιστάν.

Πιο συγκεκριμένα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια εντοπίστηκαν ως τα πιο κοινά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Αμέσως μετά ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα, τα οποία επίσης συμβάλλουν σημαντικά στη ρύπανση των θαλασσών.

Η μελέτη και τα συμπεράσματα των ερευνητών

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «One Earth», πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλίμουθ, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου και το ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory.

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Τονίζουν την ανάγκη για επείγοντα μέτρα που θα μειώσουν την παραγωγή πλαστικών, επισημαίνοντας πως πρέπει να παράγονται μόνο υλικά που προσφέρουν πραγματικό και ουσιαστικό όφελος στην κοινωνία.