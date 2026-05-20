Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/5) σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφυλιάς στη Δυτική Αχαΐα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική προστασία, εργαζόμενοι εντόπισαν υπολείμματα οστών ανθρώπινου σώματος.

Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν αμέσως τις αστυνομικές αρχές, που έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και έρευνας. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών για την εξέταση των ευρημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, τα οστά αναμένεται να μεταφερθούν για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.