Η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε για την εικόνα που προβάλλεται στα social media και για το πόσο συχνά αυτή απέχει από την πραγματική ψυχολογική κατάσταση ενός ανθρώπου, παραδεχόμενη πως έχει υπάρξει πολλές φορές, που δημοσίευε κάτι χαρούμενο, ενώ στην πραγματικότητα ένιωθε βαθιά θλίψη.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Pop Life», του Ανδρέα Αλυσανδράτου. Μέσα από τη συζήτηση, αναφέρθηκε στη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη διαφορά που συχνά υπάρχει ανάμεσα σε όσα αισθάνεται πραγματικά και σε όσα επιλέγει να δείχνει δημόσια.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί ότι έχει την υποχρέωση να αποκαλύπτει συνεχώς στους διαδικτυακούς της φίλους την πραγματική ψυχολογική της κατάσταση. «Υπάρχουν μέρες που ανοίγω το Instagram και σκέφτομαι ότι πρέπει να ανεβάσω κάτι. Μπορεί να μην πρόκειται για κάποια συνεργασία που είναι απαραίτητο να δημοσιευτεί εκείνη τη στιγμή, αλλά απλώς να έχουν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς ανάρτηση», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Τόνια Σωτηροπούλου παραδέχθηκε ότι αρκετές φορές έχει δημοσιεύσει όμορφες εικόνες ή στιγμές, ενώ μέσα της βίωνε εντελώς διαφορετικά συναισθήματα. «Υπάρχουν φορές που μπορεί να είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη και παρ’ όλα αυτά να ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε πως από τη μία πλευρά αισθάνεται ότι δεν οφείλει να μοιράζεται τα πιο προσωπικά της συναισθήματα με όλο τον κόσμο, από την άλλη όμως αναγνωρίζει ότι τα social media δημιουργούν συχνά μια ψευδή πραγματικότητα. «Προφανώς δεν είμαι υποχρεωμένη να αποκαλύπτω τα εσώψυχά μου δημόσια, αλλά ταυτόχρονα όλοι ζούμε μέσα σε ένα είδος ψέματος. Και μέσα σε αυτή την ψεύτικη εικόνα, προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να βρούμε την αλήθεια μας και να καταλάβουμε τι πραγματικά έχει σημασία για εμάς. Τουλάχιστον εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω», ανέφερε η ηθοποιός.