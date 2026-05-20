Η Αλεσάντρα Μουσολίνι, πρώην βουλευτής και εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, αναδείχθηκε νικήτρια της ιταλικής εκδοχής του ριάλιτι “Big Brother VIP”, όπου συμμετέχουν διασημότητες.

Η 63χρονη πολιτικός επικράτησε στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού, που μεταδόθηκε χθες βράδυ, ύστερα από 1.500 ώρες τηλεοπτικής κάλυψης και ανάμεσα σε 15 συνολικά συμμετέχοντες. Η επιτυχία της προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini: “La vittoria la dedico a chi mi diceva che ero matta” #grandefratellovip https://t.co/US2xpnybld — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) May 20, 2026

Κατά τη διάρκεια της γιορτής για τη νίκη της, στον ιδιωτικό σταθμό Canale 5 της Mediaset, η Μουσολίνι δήλωσε: «Απόλαυσα τα πάντα στο έπακρο, όπως είμαι. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, εκ των οποίων τα μισά θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με την παραγωγή του προγράμματος.

Από την πολιτική στη showbiz

Η Μουσολίνι υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει θητεύσει και στα δύο σώματα του ιταλικού Κοινοβουλίου. Ξεκίνησε την πολιτική της πορεία σε ένα μικρό νεοφασιστικό, ακροδεξιό κόμμα, πριν ενταχθεί στη Forza Italia του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Σήμερα είναι μέλος της Λέγκα, του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, είχε εργαστεί ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, διαγράφοντας σύντομη αλλά προβεβλημένη πορεία στη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Η τηλεοπτική της πορεία

Το “Grande Fratello VIP” προβάλλεται επί μια δεκαετία από την ιταλική τηλεόραση, αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα της χώρας. Η Μουσολίνι είχε εμφανιστεί και το 2020 στο “Ballando con le stelle” — την ιταλική εκδοχή του “Dancing with the Stars” — όπου είχε κατακτήσει την τρίτη θέση.

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι είναι κόρη του Ρομάνο Μουσολίνι, του μικρότερου γιου του Μπενίτο Μουσολίνι, και της Μαρίας Σικολόνε, αδελφής της διάσημης ηθοποιού Σοφία Λόρεν.