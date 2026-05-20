Με αιχμή τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κεντρικό σύνθημα το «το είπαμε, το κάναμε», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και επιτάχυνσης των αλλαγών στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη των εργαζομένων των μέσων μεταφοράς, ανακοινώνοντας την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ σωματείων και διοικήσεων. Όπως είπε, πρόκειται για «ένα έμπρακτο ευχαριστώ και αναγνώριση» προς τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τονίζοντας ότι οι απολαβές τους πρέπει να αντανακλούν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά.

«Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας πούμε ένα ευχαριστώ στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη συμβολή των εργαζομένων στη βελτίωση της εικόνας των αστικών συγκοινωνιών.

O Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι από το 2022 η κυβέρνηση κινείται με οδηγό το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», υποστηρίζοντας πως στις συγκοινωνίες της Αθήνας αυτό αποτυπώνεται πλέον με μετρήσιμα αποτελέσματα. «Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω τη βελτίωση στην αξιολόγηση των πολιτών για τα μέσα μεταφοράς του λεκανοπεδίου», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για πυκνότερα δρομολόγια και ενίσχυση του στόλου, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί νέοι συρμοί, με στόχο η συχνότητα να φτάσει στα 3,5 λεπτά τις ώρες αιχμής. Όπως είπε, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη συνολική αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διατήρηση χαμηλού κομίστρου, χαρακτηρίζοντας πολιτική επιλογή της κυβέρνησης το γεγονός ότι η Αθήνα διαθέτει «το χαμηλότερο εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη». «Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσημο», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής, ώστε «από τη στιγμή που παρέχουμε μια υπηρεσία, να την πληρώνουμε όλοι δίκαια».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσίασε τις βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες, με αιχμή την ανανέωση στόλου, τον εκσυγχρονισμό των μέσων σταθερής τροχιάς, την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με επιπλέον δρομολόγια και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων.

Όπως επεσήμανε, η σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα στα λεωφορεία, αποτυπώνει την επιστροφή ολοένα και περισσότερων πολιτών στα δημόσια μέσα μεταφοράς, μέσα από έναν συνδυασμό παρεμβάσεων που ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, όπως:

1. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου λεωφορείων των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ήδη ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο τα 1.700 νέα λεωφορεία τα επόμενα δύο χρόνια.

2. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων στις 15 πρότυπες γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης, με στόχο πυκνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια.

3. Η ενίσχυση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς με την προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και την αναβάθμιση των υποδομών.

4. Το πρόγραμμα εκτεταμένης ανακατασκευής των 14 συρμών της Γραμμής 1, που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των αναμονών ακόμη και στα 5 λεπτά στις ώρες αιχμής.