Η υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ έχει περάσει πλέον σε διοικητικό και νομικό επίπεδο. Τα στελέχη του Παναθηναϊκού αναμένεται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους εκπροσώπους του Ισπανού τεχνικού, με στόχο να βρεθεί η λύση που θα οδηγήσει στο τέλος της συνεργασίας.

Το βασικό ζήτημα αφορά, φυσικά, την αποζημίωση. Οι «πράσινοι» θέλουν να πετύχουν έναν συμβιβασμό, ώστε η υπόθεση να κλείσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και χωρίς να επιβαρυνθεί υπερβολικά ο σύλλογος.

Από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον του Μπενίτεθ δεν δείχνει διάθεση να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις. Ο Ισπανός προπονητής αξιώνει τα χρήματα που προβλέπονται, ωστόσο έχει πέσει στο τραπέζι πρόταση για άμεση καταβολή ενός σημαντικού ποσού, προκειμένου να μειωθεί το συνολικό ύψος της αποζημίωσης.