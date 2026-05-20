Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης να περνά στην αντεπίθεση, ασκώντας σφοδρή κριτική στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και την ΕΥΠ.

Αφορμή αποτέλεσε η διαρροή διαλόγων από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «α λα καρτ ευαισθησίες» από πλευράς του προέδρου της Βουλής, αφήνοντας αιχμές για επιλεκτική αυστηρότητα στο ζήτημα των διαρροών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ευθέως το ερώτημα αν από τη συνεδρίαση αποκαλύφθηκε οποιοδήποτε κρατικό απόρρητο ή αν, αντιθέτως, επιχειρήθηκε – όπως υποστήριξε – να παραμείνει στο σκοτάδι η κοινή γνώμη. Παράλληλα, προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά του διοικητή της ΕΥΠ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου σχετικά με την ενημέρωσή του για τους λόγους της παρακολούθησής του.

Η πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε μετά την έντονη αντίδραση του Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος χαρακτήρισε τη διαρροή των συζητήσεων της επιτροπής ως σοβαρό θεσμικό ζήτημα, κάνοντας λόγο για «ευτελισμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης από αρμόδιες επιτροπές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Βουλής για επιλεκτική ευαισθησία, ενώ τον κατηγόρησε και για ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία ανεξάρτητων αρχών, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ζήτημα των υποκλοπών επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου ο διοικητής της ΕΥΠ κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα για τη διαδικασία παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι στον σχετικό φάκελο περιλαμβάνεται μόνο η διάταξη και όχι οι λόγοι της παρακολούθησης, ενώ σε ερώτηση για τα σχετικά έγγραφα απάντησε ότι δεν τα έχει δει.

Οι απαντήσεις αυτές προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τον Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έκανε λόγο για περιφρόνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και έθεσε ζήτημα θεσμικής σοβαρότητας στη λειτουργία της ΕΥΠ.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας, ασκώντας ευρύτερη κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η πολιτική κατάσταση απαιτεί καθαρή απάντηση από τους πολίτες.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχίσει να τροφοδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με επίκεντρο τη διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών, τον έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας και τα όρια της κοινοβουλευτικής ενημέρωσης σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Δήλωση του κ. Απόστολου Κακλαμάνη, πρώην Προέδρου της Βουλής

Σε απάντηση των «περί κοινοβουλευτικής εκτροπής» λεχθέντων από τον κ. Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε τα εξής:

Ο Πρόεδρος της Βουλής διυλίζει τον κώνωπα και καταπίνει την κάμηλο. Η χώρα τελεί υπό δημοκρατική εκτροπή που απεικονίζεται και στη λειτουργία του κοινοβουλίου.

Την ευθύνη μαζί με τον πρωθυπουργό φέρουν ακεραία ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής και ο προκάτοχος του.