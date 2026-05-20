Το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία, που είναι προγραμματισμένο για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, θα διεξαχθεί κανονικά, καθώς απομακρύνθηκε οριστικά το ενδεχόμενο αλλαγής συνθηκών που είχε δημιουργήσει προσωρινή αβεβαιότητα.

Το ζήτημα είχε προκύψει τις προηγούμενες ημέρες, όταν υπήρξαν σκέψεις από την ιταλική πλευρά να ταξιδέψει η ομάδα με τη μορφή της U21, λόγω προβλημάτων και περιορισμών στο βασικό ρόστερ. Η προοπτική αυτή δεν γινόταν αποδεκτή από την ΕΠΟ, καθώς δεν υπήρχε σχετική συμφωνία για διεξαγωγή φιλικού με την ομάδα Ελπίδων της Ιταλίας.

Μετά από επαφές και συνεννοήσεις ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες, το θέμα διευθετήθηκε και επιβεβαιώθηκε πως η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με τις δύο εθνικές ανδρών.

Η ιταλική πλευρά ενημέρωσε επίσημα την ΕΠΟ ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η U21, καθώς η ομάδα Ελπίδων έχει ήδη αγωνιστικές υποχρεώσεις εκείνο το διάστημα. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ιταλίας θα κατέβει με ανανεωμένο αλλά κανονικό ρόστερ, στο πλαίσιο της γενικότερης διαδικασίας ανανέωσης μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.