Τροχαίο στην Εύβοια σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (20 Μαΐου 2026), όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κοντά στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας και σταμάτησε κυριολεκτικά στην άκρη του γκρεμού.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το όχημα ακινητοποιήθηκε σε απόσταση μόλις μισού μέτρου από το κενό, προκαλώντας σοκ σε όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Ο οδηγός, περίπου 50 ετών, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το αυτοκίνητο, το οποίο κινδύνευε να πέσει από μεγάλο ύψος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Χαλκίδας για προληπτικές εξετάσεις.