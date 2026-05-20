Η αποστολή της Βαλένθια έφτασε στην Αθήνα ενόψει του Final Four της EuroLeague, με την ισπανική ομάδα να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι παίκτες της Βαλένθια μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για τον ισπανικό «εμφύλιο» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το Final Four της EuroLeague Final Four διεξάγεται στην Αθήνα, η οποία έχει υποδεχθεί τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει των κρίσιμων αγώνων.