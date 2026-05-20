Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) λίγο πριν από τις 14:00 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Κακού Όρους στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Cretaone.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ανετράπη στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ελαφρά τραυματία στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ για αρκετή ώρα επικράτησε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον ΒΟΑΚ, μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.