Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή, εντόπισαν τον 52χρονο να κινείται πεζή και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα και έξι φυσίγγια.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 142 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, 80 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθώς και ένα αεροβόλο τυφέκιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.