Το επεισόδιο που σημειώθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης χθες το πρωί οδήγησε σε αυτόφωρη διαδικασία για τρία άτομα: έναν νοσηλευτή-τραυματιοφορέα (66 ετών) και δύο συνοδούς ασθενούς, μητέρα (57 ετών) και κόρη (39 ετών). Ενώπιον της εισαγγελέα τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και η υπόθεση παραπέμφθηκε άμεσα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διατάραξη νοσοκομειακής λειτουργίας· η μητέρα επιπλέον για εξύβριση και ελαφρά σωματική βλάβη. Ο τραυματιοφορέας υπέβαλε μήνυση εναντίον τους, πέρα από την αυτεπάγγελτη δίωξη.

Παράλληλα, σε βάρος του ίδιου του νοσηλευτή ασκήθηκε δίωξη για σωματική βλάβη και εξύβριση, μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του.