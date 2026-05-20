Ολα τα φώτα είναι στραμμένα στο Final 4 της Αθήνας που θα αναδείξει τον φετινό νικητή της Euroleague, σε μία διοργάνωση γεμάτη λάμψη. Τα βλέμματα της μπασκετικής Ευρώπης και όχι μόνο θα είναι στο T-Center, από όπου αναμένεται να… παρελάσουν διασημότητες εντός και εκτός αθλητισμού. Σε αγωνιστικό επίπεδο, βέβαια, θα υπάρχουν και απουσίες με παίκτες που δεν θα τους δούμε από κοντά καθώς θα είναι θεατές αφού οι ομάδες τους δεν κατάφεραν να προκριθούν.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή του Κέντρικ Ναν. Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού είχε μία σεζόν με σκαμπανεβάσματα, όπως άλλωστε και όλη η ομάδα και δεν κατάφερε να τη βοηθήσει να προκριθεί στο Final 4.

Ο περσινός MVP και πρώτος σκόρερ της σεζόν στη διοργάνωση θα την παρακολουθήσει φέτος από απόσταση και δεν θα έχει την ευκαιρία να προσφέρει κάποιες μαγικές στιγμές όπως έκανε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οι οπαδοί των Πρασίνων πόνταραν πολλά πάνω στο… βαρύ πυροβολικό του Τριφυλλιού, ήλπιζαν να τον δουν να σηκώνει την κούπα στο ΟΑΚΑ, αλλά αυτό δεν θα συμβεί.

Αλλη ηχηρή απουσία, ασφαλώς, θα είναι ο Μάικ Τζέιμς. Ο αμερικανός γκαρντ δεν έχει καταφέρει ακόμη να κατακτήσει την Euroleague με κάποια ομάδα και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα έχει τη δυνατότητα έστω να τη διεκδικήσει στο Final 4.

Περίεργη η χρονιά για εκείνον φέτος, λόγω των πολλών προβλημάτων της Μονακό, από την οποία αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν. Ο Τζέιμς είναι παίκτης των μεγάλων αγώνων, που μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι μόνος του, όπως το έχει κάνει πολλές φορές κατά το παρελθόν. Θα λείψει πολύ από το Final 4.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι από τα πρόσωπα της χρονιάς τη φετινή σεζόν στην Euroleague, αλλά η Ζαλγκίρις ολοκλήρωσε την πορεία της στα πλέι οφ καθώς αποκλείστηκε από τη Φενέρμπαχτσε. Ο γάλλος πόιντ γκαρντ (άλλοτε παίκτης του Περιστερίου) στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς στην Ευρωλίγκα, πάλεψε και απέναντι στους Τούρκους στα πλέι οφ προκειμένου να αποφύγει τον αποκλεισμό, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το καλοκαίρι, πάντως, αναμένεται «καυτό» για τον Φρανσίσκο που διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και δείχνει έτοιμος για ακόμη πιο σπουδαία πράγματα.

Μεγάλη απουσία θα είναι και αυτή του Σέιν Λάρκιν της απογοητευτικής φέτος Αναντολού Εφές. Παρά τα προβλήματα τραυματισμών μέσα στη χρονιά, ο εκρηκτικός γκαρντ έδειξε ξανά την ποιότητά του σε κάθε ευκαιρία και αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της τουρκικής ομάδας. Αν μη τι άλλο, ο Λάρκιν έχει συνδέσει το όνομά του με σπουδαίες βραδιές σε Final 4 και η απουσία του θα είναι αισθητή. Στα 33 του πλέον βλέπει την καριέρα του να πλησιάζει προς το τέλος της, παρ’ όλα αυτά η λογική λέει πως θα έχει ευκαιρίες να επιστρέψει σε ένα Final 4 στο μέλλον.

Το περασμένο καλοκαίρι, τέλος, έγινε μεγάλος ντόρος γύρω από το όνομα του Βασίλιε Μίσιτς, με τον Σέρβο να επιλέγει να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Δυστυχώς για εκείνον, αλλά και για την ομάδα που επένδυσε πάνω του, ο Μίσιτς δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και είναι ένας από τους λόγους που οι Ισραηλινοί δεν βρίσκονται στο Final 4. Ο 32χρονος πόιντ γκαρντ έχει γράψει ιστορία κατά το παρελθόν στα μεγάλα ραντεβού, ωστόσο αυτή τη φορά θα είναι στους απόντες παρακολουθώντας ένα final four από μακριά.