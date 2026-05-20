Με το βλέμμα στην Πόλη (του) απόψε ο Ολυμπιακός. Στον τελικό του Europa League ανάμεσα στην Αστον Βίλα και τη Φράιμπουργκ (22.00). Και στο αποτέλεσμα που εάν και εφόσον θα δείξει τον καλοκαιρινό του δρόμο. Το Champions League, μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Ερυθρόλευκοι στον δρόμο για τα άστρα της league phase.

Η ερώτηση της βραδιάς, γνωστή σε φόντο ερυθρόλευκο. Αν ο δευτεραθλητής θα ξεκινήσει στα προκριματικά από τον δεύτερο γύρο όπως προβλέπει το format για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας. Ή αν θα βρεθεί σε ένα ντόμινο που θα στείλει την αφετηρία του έναν γύρο πιο μακριά. Στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Αν λοιπόν απόψε νικήσει η Φράιμπουργκ και το γιορτάσουν στον Μέλανα Δρυμό; Τότε η απάντηση είναι «κοφτή». Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει οριστικά από τον δεύτερο προκριματικό γύρο την καλοκαιρινή του περιπέτεια.

Που σημαίνει κλήρωση για τον πρώτο αντίπαλο στις 17 Ιούνη. Εκκίνηση της προετοιμασίας 22 Ιούνη. Και πρώτο επίσημο ματς 21-22/7 με μία εκ των Στουρμ Γκρατς (Αυστρία), Χαρτς (Σκωτία) ή της δευτεραθλήτριας Πολωνίας (σ.σ.: μια στροφή πριν από το φινάλε ισοβαθμούν Γκόρνικ και Γιαγκελόνια στη δεύτερη θέση του πίνακα, έχει πιθανότητες και η Ράκουφ).

Αν όμως το πάρει στην Πόλη η Βίλα του Ουνάι Εμερι; Τότε καλύπτεται η πρώτη βασική προϋπόθεση ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει έναν προκριματικό. Η δεύτερη; Αφορά την τελική κατάταξη της ομάδας του Μπέρμιγχαμ στο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να τερματίσει στην πρώτη 4άδα όπως είναι σήμερα, μια στροφή πριν από το φινάλε.

Βεβαίως και αυτό θα έχει περιπέτεια την Κυριακή (24/5) γιατί το πρόγραμμα λέει Μάντσεστερ Σίτι – Αστον Βίλα και Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ, με τη Βίλα να θέλει έναν βαθμό ή να μη νικήσουν οι Reds στο Ανφιλντ για ένατη φορά στον φετινό μαραθώνιο (5 ισοπαλίες – 3 ήττες).

Στην αναμονή

Και αν κάποιος δεν έχει πειστεί από όλα τα παραπάνω για τη σημασία αυτής της ιστορίας; Φτάνει να γνωρίζει ότι το ερυθρόλευκο κλαμπ δίχως αυτές τις πληροφορίες δεν μπορεί να «φιξάρει» μια σειρά από βασικές υποθέσεις του το καλοκαίρι. Γιατί αν ο Ολυμπιακός μπει από τον τρίτο προκριματικό γύρο, θα μάθει τον πρώτο του αντίπαλο στις 20 Ιούλη. Θα παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο διήμερο 4-5 Αυγούστου. Και κυρίως; Θα στείλει μία εβδομάδα αργότερα την «πρώτη» στον Ρέντη (29/6) και το ταξίδι στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προφανώς θα έχουν φροντίσει οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν για δύο διαφορετικές «ημερομηνίες» το αθλητικό κέντρο που έχουν επιλέξει. Και ανάλογα με τα… μαντάτα θα πράξουν ανάλογα.

Εξαίρεση

Ποιο θα είναι το καλύτερο; Μα να ξέρουν από Δευτέρα τι θα πρέπει να κάνουν. Να είναι στον τρίτο προκριματικό η αφετηρία τους. Να θέλουν δύο προκρίσεις ως τη league phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Μία ως τη league phase του Europa League. Και να έχουν εξασφαλίσει από τώρα πως και με 0/2 στα προκριματικά έχουν θέση στη league phase του Conference League. Για την Ιστορία; Ολη αυτή η υπόθεση με τη «μετάθεση» της εκκίνησης στον τρίτο προκριματικό αφορά μόνο τον Ολυμπιακό και την ειδική (του) βαθμολογία 5ετίας στην UEFA. Οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα είχε τερματίσει 2η θα ήταν δεδομένα στον δεύτερο προκριματικό. Δίχως άλλη συζήτηση.

Συνάντηση κορυφής

Πίσω στον Πειραιά; Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη σύζυγό του επισκέφθηκαν χθες το πρωί το μουσείο του Ολυμπιακού και ευχαριστήθηκαν την… περιπλάνηση στην ερυθρόλευκη ιστορία. Είναι εδώ ο Βάσκος συμμετέχοντας στις δύο συζητήσεις – απολογισμού και… επόμενης ημέρας – που ξεκίνησαν.

Πέρασε τη Δευτέρα του, όπως έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ», σε μια μεγάλη σύσκεψη στον Ρέντη παρουσία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς αλλά και ολόκληρου του τεχνικού τιμ κουβεντιάζοντας ό,τι πέρασε και ό,τι έρχεται. Και είναι πολύ πιθανό στα επόμενα 24ωρα να συναντηθεί με τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ισως αύριο Πέμπτη καθώς στη Χώρα των Βάσκων λένε ότι τότε έρχεται στην Ελλάδα και ο – ατζέντης του Μέντι – Ινιάκι Ιμπάνιεθ.

Ο Κοστίνια και ο Τσάπρας

Και όσο για τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια που ήδη ξεκίνησαν να απλώνουν τον ιστό τους; Χθες επανήλθε στο προσκήνιο μια πληροφορία αναφορικά με το «ζεστό» ενδιαφέρον της Μπράιτον για την απόκτηση του Κοστίνια. Τον ήθελαν οι Γλάροι τον Πορτογάλο από το περασμένο καλοκαίρι. Τον παρακολουθούν «στενά» και μένει να δούμε αν όντως σκοπεύουν σε «κίνηση». Οπως και να έχει; Με τον Ροντινέι πλέον – κατά τον Μεντιλίμπαρ – στο ρόστερ των εξτρέμ και τον Κοστίνια να κάνει «γκελ» στην αγορά, θα μπορούσε κάλλιστα ο Ολυμπιακός να ψάξει το καλοκαίρι και εκείνος για δύο δεξιούς μπακ! Εναν Ελληνα (υπάρχει πάντα το όνομα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στην αγορά).

Η αξιολόγηση της ακαδημίας

Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι τυχαία η εξέλιξη του κλαμπ σε ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης σε δύο επίπεδα. Οχι μόνο σε εκείνο της πρώτης ομάδας, αλλά και στη γιγάντωση της ακαδημίας του. Παράδειγμα; Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο λιμάνι μια εταιρεία ποδοσφαιρικών «εμπειρογνωμόνων» που αξιολογεί την «ακαδημία» του Ολυμπιακού. Για να συντάξει ένα report και πιθανώς να ανοίξει το επόμενο think tanking.

Και μιας και ο λόγος για τις ακαδημίες; Το Σάββατο στην Ολλανδία η ομάδα κ-19 του Ολυμπιακού συμμετέχει σε ένα κορυφαίο τουρνουά. Και υπάρχει και άλλη ελληνική ομάδα εκεί. Ο Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στον ίδιο όμιλο με την Μπραγκαντίνο, τη Σπάρτα Ρότερνταμ και τη Χέρενφεν. Και οι Πράσινοι με τη Μαρσέιγ, την Παλμέιρας και τη διοργανώτρια Ούιτ Γκεστ.

– Τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27 παρουσιάζει το μεσημέρι η ΠΑΕ Ολυμπιακός (13.00) στο Γ. Καραϊσκάκης.