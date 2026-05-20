Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6,7-6) από τον Λέρνερ Τιέν στον γύρο των «16» στο τουρνουά της Γενεύης.

Πλέον, ο Έλληνας τενίστας στρέφει την προσοχή του στο Roland Garros.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο σετ, ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε δυνατά, πετυχαίνοντας νωρίς break και παίρνοντας το προβάδισμα, όμως ο 20χρονος αντίπαλός του απάντησε άμεσα, «σπάζοντας» κι εκείνος το σερβίς και ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Από εκεί και πέρα, οι δύο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους, με το σετ να οδηγείται στο tie break. Εκεί, ο Στέφανος προηγήθηκε 3-0, όμως στη συνέχεια δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό του, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός να ανατρέψει την κατάσταση και να κατακτήσει το σετ με 7-4.

Στο δεύτερο σετ, ο Τιέν βρήκε πρώτος break και προηγήθηκε 2-0, αλλά ο 27χρονος Έλληνας ισοφάρισε άμεσα, επαναφέροντας την ισορροπία. Στη συνέχεια δεν υπήρξαν ευκαιρίες για νέο break, με το σετ να κρίνεται ξανά στο tie break.

Εκεί, ο Τιέν παρουσιάστηκε πιο σταθερός στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 7-2, παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.