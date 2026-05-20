Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στο ATP 250 της Γενεύης, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση μετά τη νίκη του με 2-0 σετ απέναντι στον Μπετσί Περικάρντ.

Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα τενίστα θα είναι ο Λέρνερ Τιέν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 20χρονος αριστερόχειρας Αμερικανός βρίσκεται στο Νο20 της παγκόσμιας κατάταξης και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Τσιτσιπά σε επίπεδο ATP Tour.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Σταν Βαβρίνκα είτε τον Άλεξ Μίκελσεν, οι οποίοι θα αναμετρηθούν αργότερα στο βραδινό πρόγραμμα της ίδιας ημέρας.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

11:30 Στέφανος Τσιτσιπάς – Λέρνερ Τιέν, Cosmote Sport 7