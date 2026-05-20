Η ώρα του τελικού έφτασε! Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα αναμετρηθούν για το ποιος θα κατακτήσει την κούπα του UEFA Europa League και να πάρει το εισιτήριο, για το επόμενο Champions League.

Οι Άγγλοι επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά μετά το 1982, με τον έμπειρο Ουνάι Έμερι στον πάγκο, ο οποίος έχει στεφθεί πρωταθλητής τέσσερις φορές στη διοργάνωση.

Αυτός η αναμέτρηση έχει σημαντική επιρροή για το ταξίδι του Ολυμπιακού στα «αστέρια», διότι με κατάκτηση από τους «χωριάτες», αλλά και να τερματίσουν εντός 4αδας στην Premier League γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο (από δεύτερο σε τρίτο προκριματικό). Από την άλλη, η Φράιμπουργκ ζει ιστορικές στιγμές, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

22:00 Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα, ΑΝΤ 1 +, ΑΝΤ 1 Greece, Cosmote Sport 1