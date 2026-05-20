Με κινηματογραφικό τρόπο άγνωστοι δράστες έκλεψαν ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/05), προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές της περιοχής.

Η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 05:00, στο 2ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έδεσαν το ΑΤΜ με αλυσίδες σε φορτηγάκι και το ξήλωσαν τραβώντας το με το όχημα.

Στη συνέχεια άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν χρησιμοποιώντας άλλο αυτοκίνητο. Από τη δράση τους προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ όπου ήταν εγκατεστημένο το μηχάνημα.

Κατά τη διαφυγή τους, ορισμένες κασετίνες έπεσαν στον δρόμο, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που συνέλεξαν στοιχεία για την υπόθεση.

Το φορτηγάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες αναμένεται να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί για αποτυπώματα και γενετικό υλικό.