Ο Κάρεϊ Σκάρι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, με την είδηση του θανάτου του να γνωστοποιείται από τον αδερφό του, Μόουζες. Ο εκλιπών είχε γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό, καθώς αποτέλεσε τον πρώτο ξένο παίκτη που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μπάσκετ των «ερυθρόλευκων».

Ο Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας είχε επιλεγεί στο NBA Draft του 1985 από τους Γιούτα Τζαζ και αγωνίστηκε τόσο στους Τζαζ όσο και στους Νιού Γιορκ Νικς, πριν μετακομίσει στην Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του. Τη σεζόν 1988-89 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα του Πειραιά.

Olympiacos BC expresses its deep sorrow for the loss of Carey Scurry, an athlete who left his mark on the game. Our heartfelt condolences to his family and loved ones. 🕊️#OlympiacosBC pic.twitter.com/kdXkWjqW66 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 20, 2026

Με τα ερυθρόλευκα συμμετείχε σε 19 αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας συνολικά 400 πόντους, έχοντας 58% ευστοχία στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 70% στις βολές. Μετά τη θητεία του στην Ελλάδα συνέχισε να παίζει σε συλλόγους της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Χιλής.

Η καριέρα του ολοκληρώθηκε πρόωρα το 1997, όταν σοβαροί τραυματισμοί από τροχαίο ατύχημα στη Βαρκελώνη τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.