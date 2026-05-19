Το Final Four της EuroLeague 2026 δεν περιορίζεται μόνο στις τέσσερις ομάδες και στις μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν τον τίτλο, αλλά περιλαμβάνει και όλη την προετοιμασία και τις λεπτομέρειες που αποδεικνύονται καθοριστικές. Με αυτή τη φιλοσοφία δημιουργήθηκε το «COURT ROOM», μια ειδική σειρά πέντε επεισοδίων του tanea.gr στο YouTube, με παρουσιαστές τον Βαγγέλη Αγγέλου και τον Χρίστο Γαλιλαία.

Στην εκπομπή θα μιλήσει ο προπονητής της Αναντολού Εφές, Πάμπλο Λάσο, ο οποίος θα αναφερθεί στην προετοιμασία των ομάδων, στη συνέπεια που απαιτείται σε αυτό το κρίσιμο επίπεδο, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης της πίεσης και των κρίσιμων στιγμών.

Έπειτα θα φιλοξενηθεί ο Νίκολα Βούισιτς, που θα αναλύσει τη χημεία των παικτών αλλά και τους ρόλους μέσα στο ρόστερ, ενώ ο Μάριο Φιόρετι θα εστιάσει στη συγκέντρωση, τις προσαρμογές μέσα στο παιχνίδι και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην υπονόμευση και τον πανικό.

Το Scouting Ομάδων και την Ανάλυση Αγώνων έχει ο Χρήστος Μαρμαρινός, την Επιμέλεια Ανάλυσης και Οπτικής Παρουσίασης ο Χριστόφορος Στεφανίδης, ενώ τη Δημοσιογραφική Υποστήριξη έχει η Δήμητρα Ηρειώτη.