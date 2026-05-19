Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση της φερόμενης συμμορίας στα Βορίζια και τη Μεσσαρά, με τους συλληφθέντες να δηλώνουν αθώοι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πέντε οικογένειες φέρονται να λειτουργούσαν με μεθόδους μαφίας, στήνοντας μια «αυτοκρατορία φόβου» στην ενδοχώρα του νησιού.

Οι αρχές αποδίδουν στη συγκεκριμένη ομάδα σειρά πράξεων όπως απειλές, εκβιασμούς, εμπρησμούς και καταστροφές περιουσιών, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από εκτάσεις που ανήκαν σε τρίτους.

Το συνολικό ποσό που φέρονται να είχαν αποκομίσει παράνομα ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Οι μαρτυρίες για τη δράση τους είναι συγκλονιστικές: «Κάνανε ‘μπραβιλίκια’ στο Αμάρι, είχαν κάψει αυτοκίνητα, είχαν ξεπατώσει λιόφυτα, είχαν κάψει αμπέλια, είχαν δημιουργήσει έναν πανικό», αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

«Κράτος εν κράτει» στην Κρήτη

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε για τέσσερα χρόνια, λειτουργώντας ως «κράτος εν κράτει» στην περιοχή. Παρά τις τρεις συλλήψεις, περισσότερα από 40 θύματα εξακολουθούν να ζουν υπό τον φόβο αντιποίνων.

Τα μέλη της συμμορίας

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 43χρονος και η 32χρονη σύζυγός του, που φέρονται να έλαβαν περίπου 89.000 ευρώ, καθώς και δύο ανιψιοί του, 44 και 39 ετών, με τις συζύγους τους, οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις άνω των 250.000 ευρώ συνολικά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως επισημαίνεται, θύματα και κατηγορούμενοι συνδέονταν με στενούς οικογενειακούς δεσμούς. «Εγώ τώρα που έχω τα κοπέλια και την οικογένειά μου θα τολμήσω να τα βάλω μαζί τους;», αναφέρει κάτοικος, περιγράφοντας το κλίμα εκφοβισμού.

Ο φόβος ενισχυόταν από το γεγονός ότι, παρά τις καταγγελίες, οι δράστες φέρονται να είχαν φτάσει στο σημείο να ανοίξουν πυρ κατά αστυνομικών. «Πριν από ενάμιση μήνα, τους είχαν πιάσει για ζωοκλοπή και εμπαλωτάρανε τους αστυνομικούς και τους στραπατσάρανε», σημειώνει άλλη μαρτυρία.

Πέρα από τα αρχηγικά μέλη από τα Βορίζια, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο συγγενικά ζευγάρια από τη Μεσσαρά. Ένας 48χρονος με τη 37χρονη σύζυγό του, που φέρονται να εισέπραξαν 60.000 ευρώ, και ένας 55χρονος με τη 33χρονη σύζυγό του, με ποσό άνω των 130.000 ευρώ.

Όσοι αρνούνταν να παραχωρήσουν εκτάσεις, έβλεπαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Κατά τις αρχές, οι δράστες έβαζαν φωτιές σε χωράφια, κατέστρεφαν ελαιόδεντρα και προκάλεσαν εμπρησμό αυτοκινήτου στο Αμάρι.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Ο 43χρονος, που συνελήφθη στη Λεωφόρο Συγγρού έξω από νοσοκομείο, και οι δύο ανιψιοί του αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα κληθούν από τις δικαστικές Αρχές το επόμενο διάστημα.

Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «όσα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί είναι μισθωμένα κτήματα» και ότι διαθέτουν στοιχεία που το αποδεικνύουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της ομάδας είχαν πυροβολήσει εναντίον αστυνομικών περίπου δύο μήνες πριν την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια μεταξύ δύο οικογενειών, ενώ είχαν συλληφθεί και για υποθέσεις ζωοκλοπής.