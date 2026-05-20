Η Euronext κατέγραψε το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης. Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών κατέγραψε η Euronext το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 15,3%, στα 528,5 εκατ., τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 192,3 εκατ. αυξημένα κατά 16,7%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 1,90 ευρώ(+17,3%).

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Euronext Athens. Τα έσοδα από Κεφαλαιαγορές και Data Solutions αυξήθηκαν στα 185,9 εκατομμύρια ευρώ (+18,2%), λόγω της συνεισφοράς των Admincontrol και του Euronext Athens, την εμπορική επέκταση και την ανθεκτική ανάπτυξη στις Πρωτογενείς Αγορές και τις Advanced Data Solutions.

Τα έσοδα από τις αγορές μετοχών αυξήθηκαν στα 138,9 εκατομμύρια ευρώ(+28,1%), ωθούμενα από την υψηλή μεταβλητότητα και την ανθεκτική είσπραξη εσόδων. Η επίδοση υποστηρίχθηκε από τη αυξανόμενη δυναμική της ελληνικής αγοράς και από τη δυναμική ανάπτυξη στα ETF.

Ο Stéphane Boujnah, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν μια ακόμη επίδειξη της δύναμης του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου. Αυτό το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης καταδεικνύει πώς μετατρέψαμε το όραμά μας για ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές αγορές σε πραγματικότητα.

Η Euronext βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή για να καταγράψει τις τάσεις ανάπτυξης στην Ευρώπη. Κάθε νέο προϊόν ενισχύει τη σημασία της ενοποιημένης πλατφόρμας μας για ολόκληρο τον κλάδο, από θεσμικούς έως ιδιώτες πελάτες.»