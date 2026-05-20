Το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων (20/5) δεν περιλαμβάνει πολλές αναμετρήσεις, όμως το ενδιαφέρον παραμένει έντονο.

Τα βλέμματα στρέφονται στον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα. Το αποτέλεσμα του αγώνα μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ευρωπαϊκή πορεία των «ερυθρόλευκων».

Σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το τρόπαιο και παράλληλα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη τετράδα της Premier League —που οδηγεί επίσης απευθείας στο Champions League— τότε θα ανοίξει ο δρόμος για τον Ολυμπιακό να αποφύγει έναν προκριματικό γύρο. Έτσι, οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν από τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης αντί για τον 2ο.

Επιπλοέον, ο Ολυμπιακός, που έχει προκριθεί ήδη στο Final Four του Champions League στο πόλο αντιμετωπίζει την Μπαρτσελονέτα.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/5)

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καλίγ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα Champions League Ανδρών πόλο

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τενερίφη – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD, ANT1 Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα UEFA Europa League