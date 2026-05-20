«Το όραμα της χώρας είναι η βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Ευτυχώς η χώρα μας εδώ και πολύ καιρό, με την ηγεσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει πάρει πολύ γενναίες αποφάσεις σε αυτό. Ήδη από το 2024, όταν διοργανώσαμε την πολύ σημαντική διάσκεψη για τους ωκεανούς, η χώρα μας προέβη σε δεσμεύσεις άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες είναι σημαντικές». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ειδική απεσταλμένη του πρωθυπουργού για τους ωκεανούς και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Διονυσία Αυγερινοπούλου, μιλώντας σήμερα στο 14ο αναπτυξιακό συνέδριο, RGC 2026, που διεξάγεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για τη θάλασσα και την οικονομία.

Σχετικά με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η κ. Αυγερινοπούλου σημείωσε: «Ανακοινώσαμε δύο νέα θαλάσσια εθνικά πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, διότι ο παγκόσμιος στόχος για την προστασία της βιοποικιλότητας είναι να προστατεύσουμε τουλάχιστον το 30% των θαλασσών μας». «Εμείς, λοιπόν, με την ανακοίνωση των δύο νέων θαλασσίων πάρκων έχουμε επιτύχει την προστασία του 35,6% δηλαδή έχουμε υπερβεί τον παγκόσμιο στόχο», πρόσθεσε τονίζοντας πως «η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία δύναμη βιωσιμότητας και για τις θάλασσες».

Μιλώντας για τη γαλάζια ανάπτυξη, επεσήμανε ότι «οτιδήποτε κάνουμε βασισμένο στη θάλασσα μπορεί να μας δώσει νέες προοπτικές, νέα οικονομία, νέες θέσεις εργασίας και οι ορίζοντες είναι ανοιχτοί πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένουμε». «Μέχρι τώρα έχει καταγραφεί ότι πάνω από 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται άμεσα με τη γαλάζια οικονομία και πολλές από αυτές είναι στη χώρα μας. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι αυτόν τον καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ηγεσία της Ελλάδας και άλλων κρατών, όπως η Γαλλία και η Νορβηγία, έχουμε πάρει κεντρική απόφαση να ενισχύσουμε τις χρηματοδοτήσεις για τη γαλάζια οικονομία και ήδη έχουμε δύο νέα πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία», συμπλήρωσε. Ακόμη, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα έχει μπροστά της πάρα πολλά νέα κονδύλια στην επόμενη επταετία για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων), Αριστοφάνης Στεφάτος, ανέφερε, στην τοποθέτησή του, ότι «αν θέλουμε να αναπτυχθούμε πρέπει να πάμε στο υπεράκτιο περιβάλλον», σημειώνοντας: «Εάν βγεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, εάν αντιληφθείς τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης που μπορεί να σου δώσει, τότε θα αρχίσεις να το μελετάς, να το κατανοείς και μέσα από τη μελέτη και την κατανόησή του θα μπορέσεις να το προστατεύσεις». «Οι ενέργειες που κάνουμε είναι για να αναπτύξουμε έναν υπεράκτιο τομέα με έργα ενεργειακά και μηχανικών λύσεων», πρόσθεσε.

Στην τοποθέτησή της, η γγ του Ιδρύματος Χατζηγάκη, Ελισάβετ Χατζηγάκη, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Ξεκινήσαμε πρωτοβουλίες, οι οποίες εστιάζουν στο κομμάτι της κλιματικής ανθεκτικότητας και της προσέγγισης. Ξεκινώντας από τις τοπικές κοινωνίες έχουμε ταξιδέψει στο νότιο Αιγαίο, σε ακριτικά νησιά, μέχρι και τον Έβρο, καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα θεματικών. Αυτό μάς οδηγεί στο σήμερα, δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση στις συμμαχίες, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε ταχύτητα και μετρήσιμα αποτελέσματα, συμπορευόμενοι φυσικά με τις κυβερνητικές αποφάσεις και τον παγκόσμιο χάρτη για τους ωκεανούς και τους στόχους που έχουν τεθεί».

Επίσης, η κ. Χατζηγάη επεσήμανε: «Ξεκινάμε μία σειρά δράσεων, η οποία εκτείνεται σε όλη την Αττική με καθαρισμούς παράκτιους, αλλά και του βυθού, όπως και με δράσεις εκπαίδευσης σε σχολεία».

Ο CEO της Ondeck media, Γεράσιμος Γερολυμάτος, υπογράμμισε πως «προσπαθούμε να προωθήσουμε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος συνεισφέρει πολλά στον χώρο της οικονομίας» και συμπλήρωσε: «Φαινομενικά μπορεί να αφορά το σκάφος, αλλά τροφοδοτεί πολλές και διαφορετικές οικονομίες. Ο χώρος του θαλάσσιου τουρισμού εκτυλίσσεται στη χώρα μας, αλλά το 99,5% των πελατών του ποιοτικού εισερχόμενου τουρισμού είναι ξένοι. Αυτό έχει πολλές και διαφορετικές θετικές αλυσιδωτές αντιδράσεις για τον λόγο ότι κάποιος που έρχεται εδώ, έρχεται στην πιο κατάλληλα διαμορφωμένη χώρα του πλανήτη για τον θαλάσσιο τουρισμό. Θα ήθελα, λοιπόν, πολύ να ακούσω θεσμικά ότι το μέλλον είναι η θάλασσα».

Τη συζήτηση συντόνισε η Παυλίνα Πρωτέου, ιδρύτρια της BeyondCSR.