Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το «Γ. Καραϊσκάκης» ως έδρα και τη νέα αγωνιστική περίοδο, κάτι που επιβεβαίωσε επίσημα ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, στο πλαίσιο της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας.

«Όπως έχετε καταλάβει θα είμαστε και αυτή τη χρονιά στο “Καραϊσκάκης», επειδή δεν είναι εύκολο να τηλεμεταφέρουμε τις θέσεις σε άλλο γήπεδο. Αυτή τη χρονιά θα είμαστε στο ίδιο γήπεδο, το οποίο είναι και θα είναι πάντα το σπίτι μας», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ.