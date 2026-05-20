Ο περσινός ημιτελικός του Final 4 με τη Μονακό, στο Αμπου Ντάμπι, μόλις έχει τελειώσει και ο Ολυμπιακός έχει γνωρίσει τον αποκλεισμό από τη γαλλική ομάδα. Οι παίκτες έχουν πάει στα αποδυτήρια, εκτός από τον Εβάν Φουρνιέ, που άθελά του δημιούργησε μια από τις πιο δυνατές εικόνες της περσινής διοργάνωσης.

Ο γάλλος σούπερ σταρ με τη μακρά θητεία στο ΝΒΑ και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό επίπεδο είχε σταθεί λίγο πριν φύγει για τα αποδυτήρια, και καλύπτοντας με την μπλούζα του το πρόσωπό του ξέσπασε σε λυγμούς χωρίς να μπορεί κανείς να τον παρηγορήσει.

Ακόμα και ο τότε τεχνικός της Μονακό, Βασίλης Σπανούλης, πήγε κοντά του, τον αγκάλιασε και του είπε κάποια λόγια παρηγοριάς, αλλά ο Φουρνιέ ήταν απαρηγόρητος. Ηθελε τόσο πολύ να πάρει τη Euroleague με την ομάδα του και αυτή την Παρασκευή (και ελπίζει και την Κυριακή) θα έχει μια ακόμα ευκαιρία με τον Ολυμπιακό, αρχής γενομένης με τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε μεθαύριο.

«Εύχομαι αυτή τη φορά να κλάψω από χαρά, ειλικρινά το εύχομαι από καρδιάς και θέλω τόσο πολύ να τα καταφέρουμε» λέει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο γάλλος ΝΒΑer, που έχει δεθεί τόσο πολύ με τον Ολυμπιακό, τον οποίο είχε παρακολουθήσει για πρώτη φορά από κοντά σε φάιναλ φορ το 2010 στο Παρίσι κόντρα στην Μπαρτσελόνα, σε έναν χαμένο τελικό τότε. Παράλληλα είχε εκφράσει τον θαυμασμό του παρακολουθώντας σε ένα άλλο φάιναλ φορ τον Ολυμπιακό, το 2022 στο Βελιγράδι, όπου είχε χάσει στον ημιτελικό στο τέλος με σουτ του Μίσιτς από την Εφές.

«Είναι άλλη φάση να βλέπεις αυτή την ομάδα ως θεατής και άλλο να το ζεις από μέσα ως μέλος της. Είναι σαφώς καλύτερο και ελπίζω να πάρουμε το τρόπαιο για να κάνουμε αυτή την απολαυστική εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή» μας λέει και μετράει αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού:

«Δεν μπορώ να περιμένω, έχω μεγάλη ανυπομονησία. Είμαι ενθουσιασμένος. Απλά προετοιμαζόμαστε, δουλεύουμε σκληρά στις προπονήσεις και περιμένουμε να παίξουμε, αυτή η αναμονή είναι λίγο δύσκολη αλλά πλησιάζουμε.

Ακόμα δύο παιχνίδια και ελπίζω το σενάριο αυτή τη φορά να είναι διαφορετικό από πέρυσι και να δώσουμε στους φίλους μας και στον κόσμο του Πειραιά αυτό που θέλει τόσο πολύ, το τρόπαιο», λέει ο Φουρνιέ, που ήδη κάνει εικόνα ένα… κατακόκκινο Telekom Center Athens όπου αναμένονται ίσως και πάνω από 10.000 φίλοι της ομάδας στον ημιτελικό.

«Περιμένω μια… θάλασσα από κόκκινους ανθρώπους, από τους φίλους μας του Ολυμπιακού, που θα μας δώσουν μεγάλη ώθηση. Θα χρειαστούμε τη βοήθειά τους, είναι δεδομένο ότι θα είναι εκεί να μας τη δώσουν και θα πάρουμε ενέργεια από αυτούς όπως γίνεται όλη τη χρονιά. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να είμαστε συγκεντρωμένοι, είναι μια δύσκολη αποστολή αλλά έχω αισιοδοξία. Να μείνουμε στη στιγμή, και να κάνουμε ό,τι κάναμε καλά όλη τη σεζόν.

Η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι μια σπουδαία ομάδα και θα πρέπει να τα δώσουμε όλα και όταν τελειώσει ο αγώνας να μην έχουμε μετανιώσει για κάτι. Να έχουμε κάνει αυτό που μπορούμε και ξέρουμε. Ο κόουτς μάς κρατάει ήρεμους και συγκεντρωμένους στον μεγάλο αυτό στόχο», επισημαίνει ο γάλλος σούπερ σταρ, που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόουτς Μπαρτζώκα όπως και οι περισσότεροι παίκτες στην ομάδα.

«Εχει τη φιλοσοφία του, μας κρατάει ενωμένους και είναι ένα έξτρα κίνητρο για μας να πάρουμε το τρόπαιο και για τον κόουτς. Είναι δεδομένο ότι το θέλουμε για τους εαυτούς μας, αλλά προσωπικά θέλω να κάνω το καλύτερο για αυτόν τον προπονητή. Και όχι μόνο, αλλά ξέρετε και για τους προέδρους που βοηθούν και στηρίζουν τόσο την ομάδα, για το σταφ, για όλους όσους δουλεύουν τόσα χρόνια στην ομάδα, αλλά και για τα παλαιότερα παιδιά σε αυτήν, ο Κώστας, ο Σάσα, ο Τόμας. Είναι μεγάλος στόχος και το θέλουμε πάρα πολύ.

Εχουμε τον ίδιο σκοπό, είμαστε ένα γκρουπ καλών παικτών που πρέπει να λειτουργήσουμε ως σύνολο και πάλι για να πετύχουμε αυτό που όλοι θέλουμε. Εύχομαι να χαμογελάμε και στο φινάλε» καταλήγει ο γάλλος σούπερ σταρ και όλοι στον Ολυμπιακό εύχονται να θυμηθεί την Παρασκευή τη σχεδόν εξωπραγματική εμφάνιση που είχε κάνει με την τουρκική ομάδα στο ΣΕΦ, για την κανονική περίοδο, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με 36 πόντους!