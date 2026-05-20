Η διαδικασία αναζήτησης προπονητή τα τελευταία χρόνια από τον Παναθηναϊκό δεν είναι καθόλου εύκολη. Με την πίεση που υπάρχει όλο αυτό το διάστημα λόγω της έλλειψης πρωταθλημάτων, οι Πράσινοι βρίσκονται και πάλι μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη απόφαση: ποιος θα είναι ο εκλεκτός, εκείνος που θα αλλάξει τα πράγματα, που θα κάνει την ομάδα και πάλι να βρει τον δρόμο της και θα μπορέσει να την οδηγήσει σε μονοπάτια πρωταθλητισμού.

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός με λίγα λόγια; Τον επόμενο… Γιοβάνοβιτς, υπό την έννοια πως ο σέρβος τεχνικός ήταν ο τελευταίος που κατάφερε να δώσει όραμα και να κάνει τον Παναθηναϊκό διεκδικητή του τίτλου.

Οι Πράσινοι μέσα στις επόμενες ημέρες θα λύσουν και επίσημα τη συνεργασία τους με τον Ράφα Μπενίτεθ και ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή, με τον Γιάκομπ Νέστρουπ να είναι το απόλυτο φαβορί. Εκεί έχουν καταλήξει οι άνθρωποι του συλλόγου, πως ο 38χρονος Δανός πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης είναι εκείνος που μπορεί να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στις επιτυχίες.

Με… παράσημα έως τώρα τα δύο πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει με την ομάδα της Δανίας, με εμπειρία από το Τσάμπιονς Λιγκ και με πολύ καλή δουλειά στην ομάδα που τον ανέδειξε, ο Νέστρουπ είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα και ο Παναθηναϊκός μοιάζει έτοιμος να του εμπιστευτεί ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο.

Σίγουρα αποτελεί ρίσκο το γεγονός πως μιλάμε για έναν πολύ νεαρό προπονητή, που θυμίζει αρκετά όσον αφορά την ηλικία του την περίπτωση του Ντάνι Πογιάτος. Του Ισπανού που είχε δουλέψει στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Παναθηναϊκός τον εμπιστεύτηκε, αλλά αποτέλεσε παρελθόν πολύ σύντομα.

Η διαφορά μεταξύ του Πογιάτος και του Νέστρουπ είναι πως ο Ισπανός δεν είχε δουλέψει ξανά ως πρώτος προπονητής σε… κανονική ομάδα ή σε ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, σε αντίθεση με τον Δανό που κουβαλάει τη συγκεκριμένη εμπειρία και η φιλοδοξία του πια είναι να κάνει διεθνή καριέρα.

Περισσότερο το συγκεκριμένο μοντέλο προπονητή μοιάζει με εκείνο του Ντιέγκο Αλόνσο: ο Ουρουγουανός ήταν επίσης νεαρής ηλικίας, είχε κατακτήσει πρωτάθλημα στη χώρα του, αλλά επίσης δεν μπόρεσε να μακροημερεύσει στον Παναθηναϊκό.

Παρά το γεγονός πως είχε πετύχει μια πολύ μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Ναντ και είχε κοιτάξει στα ίσια τον Αγιαξ, εντούτοις το κακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα τον είχε φέρει εκτός ομάδας από πολύ νωρίς. Γενικά τα τελευταία χρόνια και μετά την αποχώρηση του Γιοβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός αλλάζει τρόπο σκέψης και μοντέλα προπονητών που εμπιστεύεται τον πάγκο της ομάδας.

Από τη μία Αλόνσο, από την άλλη Βιτόρια, κάπου ανάμεσα ο Τερίμ. Από τη μία Πογιάτος, από την άλλη Μπενίτεθ. Δηλαδή βλέπουμε προπονητές άλλων εποχών να φτάνουν κατά καιρούς στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβουν τα ηνία του Παναθηναϊκού και πλάνα να αλλάζουν συνεχώς.

Γιατί; Γιατί ανάλογα με την εποχή, ο Γιάννης Αλαφούζος επιλέγει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προπονητών. Για παράδειγμα, όταν πήρε τον Τερίμ, έφερνε έναν γεννημένο πρωταθλητή που θεωρούσε ότι μπορεί να τον φέρει στην κορυφή. Δεν ήταν παράλογη η επιλογή Τερίμ, παράλογη ήταν η απόλυση του Γιοβάνοβιτς. Οπως δεν ήταν παράλογη και η επιλογή Βιτόρια, ενός προπονητή που είχε εμπειρίες πρωταθλητισμού από την Μπενφίκα, άσχετα αν τελικά δεν πέτυχε στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Γιατί Νέστρουπ

Και καταλήγουμε στο σήμερα και στον Νέστρουπ. Η επιλογή του δανού προπονητή, αν τελικά είναι εκείνος που θα αναλάβει το δύσκολο έργο της επόμενης ημέρας στον Παναθηναϊκό, ήρθε έπειτα από πολλές προτάσεις που έφτασαν στους Πράσινους.

Για προπονητές από 38 ετών, όπως είναι ο Δανός, μέχρι 65-70 ετών, τύπου Μπενίτεθ και Τερίμ. Ο Μπαλντίνι δεν έβαζε ηλικιακό όριο, αλλά ήθελε να βρει έναν προπονητή που θα μοιάζει σε τεχνικούς της νέας γενιάς και της επόμενης εποχής. Τύπου Φαριόλι ή Ντε Τσέρμπι. Με νέες ιδέες για το ποδόσφαιρο και με φιλοδοξία να πετυχαίνουν συνεχώς και από κάτι στην καριέρα τους. Να χτίζουν και να δουλεύουν σκληρά ώστε να φτιάξουν το όνομά τους.

Ο Νέστρουπ έχει αυτό το πακέτο. Σκανδιναβός, που σημαίνει λάτρης της σκληρής δουλειάς, της επιμονής και της φιλοδοξίας. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το γεγονός πως βρισκόταν σε ομάδα που ήθελε πρωταθλήματα και που έχει μάθει στον πρωταθλητισμό και ακόμα περισσότερο ότι κατάφερε να πετύχει σε αυτή.

Αν ο Νέστρουπ δεν είχε πάρει πρωταθλήματα, δεν θα τον επέλεγε ο Παναθηναϊκός ακόμα και αν είχε καταφέρει να παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Το τελευταίο το έκανε σε μεγάλο βαθμό για αρκετά χρόνια και αυτό περιμένουν να κάνει και στον Παναθηναϊκό.

Δίνοντάς του και πίστωση χρόνου, ακόμα και αν το καλοκαίρι δεν κατάφερε το πολύ δύσκολο έργο να περάσει από τρεις προκριματικούς γύρους και να βάλει την ομάδα στη League Stage του Conference League. Μένει να δούμε αν η συνεργασία θα ολοκληρωθεί, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται τις τελευταίες μέρες σε ανοιχτή γραμμή και τον Παναθηναϊκό να κάνει τα πάντα για να πείσει τον Δανό να δεχτεί τη δουλειά.