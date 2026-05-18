Ο Γιάκομπ Νέεστρουπ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, καθώς το προφίλ του φαίνεται να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχουν τεθεί στο «τριφύλλι» για την επιλογή του νέου προπονητή.

Ο Δανός συγκαταλέγεται στους βασικούς υποψήφιους για τον πάγκο των «πρασίνων», έχοντας μάλιστα και θετική εισήγηση από τον Ζέκα, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του και γνωρίζει καλά το περιβάλλον της Κοπεγχάγης.

Ο 38χρονος Νέεστρουπ, ξεκίνησε από νεαρή ηλικία την ποδοσφαιρική του πορεία, περνώντας από τις ακαδημίες της Κοπεγχάγης. Η καριέρα του ως ποδοσφαιριστής δεν είχε μεγάλη διάρκεια, καθώς τραυματισμοί και ένα τροχαίο ατύχημα τον ανάγκασαν να αποσυρθεί μόλις στα 23 του χρόνια.

Λίγο αργότερα στράφηκε στην προπονητική, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στα τμήματα υποδομής της Κοπεγχάγης. Έμεινε εκεί για πέντε χρόνια, πριν προαχθεί το καλοκαίρι του 2018 στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.

Η πρώτη του εμπειρία ως πρώτος προπονητής ήρθε στη Βίμποργκ, όπου κατέγραψε 30 νίκες, 13 ισοπαλίες και 9 ήττες σε 52 αναμετρήσεις. Στη μοναδική πλήρη σεζόν του στον σύλλογο, οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Δανίας.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κοπεγχάγη ως βοηθός του Γενς Θόρουπ, πριν αναλάβει την πρώτη ομάδα στις 20 Σεπτεμβρίου 2022. Στον πάγκο της κατέκτησε δύο νταμπλ, τις σεζόν 2022-23 και 2024-25, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του ως προπονητής.

Η συνεργασία του με τον δανέζικο σύλλογο έφτασε άδοξα στο τέλος της με την Κοπεγχάγη να μένει εκτός όλων των στόχων της και να προχωρά στη λύση της συνεργασίας της με τον νεαρο τεχνικό τον περασμένο Μάρτιο.

Πλέον, ο Νέεστρουπ αναζητά την επόμενη πρόκληση της καριέρας του εκτός Δανίας, με τον Παναθηναϊκό να τον έχει ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζει σοβαρά για την επόμενη μέρα στον πάγκο του.