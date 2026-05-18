Ο Μιχάλης Γρηγορίου κλήθηκε να διαχειριστεί μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση ενόψει της χθεσινής αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, κυρίως λόγω των προβλημάτων στο κέντρο της άμυνας.

Με τον Φαμπιάνο εκτός δράσης και τον Σούντμπεργκ να μην βρίσκεται ακόμη στην απόλυτη αγωνιστική ετοιμότητα -παρότι ήταν στην αποστολή- ο Έλληνας τεχνικός αναγκάστηκε να καταφύγει σε μία εναλλακτική λύση. Οχι όμως την προφανή του Μάρτιν Χόνγκλα.

Παρότι ο Καμερουνέζος έμοιαζε θεωρητικά η πιο φυσιολογική επιλογή, αφού έχει αγωνιστεί ξανά ως κεντρικός αμυντικός, ο Γρηγορίου προτίμησε να τον διατηρήσει στη μεσαία γραμμή και παράλληλα να αξιοποιήσει την ταχύτητα του Φρέντρικ Γένσεν στα μετόπισθεν.

Η απόδοση του Φινλανδού εξέπληξε θετικά αρκετούς, καθώς στάθηκε πολύ καλά τόσο στις εναέριες μονομαχίες όσο και στο χαμηλό παιχνίδι. Ο Σκανδιναβός μέτρησε, μεταξύ άλλων, οκτώ ανακτήσεις μπάλας και ποσοστό επιτυχίας 89% στις μεταβιβάσεις του.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η όγδοη διαφορετική θέση στην οποία χρησιμοποιήθηκε φέτος ο Γένσεν. Ουσιαστικά, είναι πιο εύκολο να αναφερθεί κανείς στις θέσεις όπου δεν έχει αγωνιστεί, δηλαδή αριστερό στόπερ, αριστερό μπακ και τερματοφύλακας, αφού έχει καλύψει σχεδόν κάθε άλλο ρόλο στην ενδεκάδα.

Ο ορισμός του πολυεργαλείου…