Για «υγειονομική βόμβα» που συνδέεται με τις ταφές ζώων τα οποία θανατώθηκαν λόγω του αφθώδους πυρετού και μη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας κάνουν λόγο κάτοικοι του Σκαλοχωρίου της Δυτικής Λέσβου, με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να απαντάει ότι τηρήθηκαν όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.

Ειδικότερα, την Παρασκευή δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες που, σύμφωνα με καταγγελίες, δείχνουν έναν χώρο ταφής σε κοντινή από το χωριό περιοχή. Κάτοικοι του Σκαλοχωρίου περιγράφουν πως ο λάκκος άνοιξε στον χώρο ενός κτηνοτρόφου και εκεί θάφτηκαν συνολικά 4.500 χιλιάδες ζώα. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι δεν ανήκαν όλα αυτά τα ζώα στον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, αλλά ότι μεταφέρθηκαν για ταφή και από κοντινές εκτροφές, επειδή σε άλλα σημεία δεν ήταν δυνατή η διάνοιξη λάκκων, λόγω βραχώδους εδάφους. Σε αυτό το σημείο έγκειται και το σοβαρότερο κομμάτι των όσων καταγγέλλονται, ότι δηλαδή τα ζώα που θανατώθηκαν μεταφέρθηκαν από τις άλλες εκτροφές με ανοιχτά φορτηγά και καρότσες και όχι με ειδικά φορτηγά ψυγεία, εκτοξεύοντας τον κίνδυνο επιπλέον διασποράς της νόσου, ενώ στην περιοχή φέρεται να υπάρχει και έντονη δυσοσμία.

Επιπλέον, οι άνθρωποι της περιοχής αναφέρουν ότι κάτω από το συγκεκριμένο σημείο περνάει ένα τοπικό κανάλι, το νερό του οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για αρδευτικές εργασίες. «Υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας», λέει στα «ΝΕΑ» ο Ιωάννης Χατζηλίας, πρόεδρος Σκαλοχωρίου.

Τα πρωτόκολλα

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα, τα ζώα πρέπει να ταφούν στον χώρο της εκτροφής ή σε άλλη έκταση του κτηνοτρόφου – ιδιοκτήτη τους, για να αποτραπεί τυχόν διασπορά.

Τη δική του εκδοχή των όσων συνέβησαν έδωσε ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λέσβου Στρατής Τσομπανέλλης. Μιλώντας στα «ΝΕΑ», σημειώνει πως τηρήθηκαν όλα τα σχετικά πρωτόκολλα. «Δεν υπάρχει τίποτα. Η Επιτροπή έχει υπογράψει το πρακτικό σφαγής των ζώων. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο και είχαν ενημερωθεί σχετικά και οι ιδιοκτήτες των ζώων».

Αναφορικά με τις καταγγελίες για μεταφορά των ζώων με ανοιχτές καρότσες, απαντάει πως «ο λάκκος έγινε σε άλλο σημείο, εντός του οικοπέδου. Επομένως, η μεταφορά έγινε με αυτοκίνητα εντός του ίδιου οικοπέδου», προσθέτοντας πως έγιναν οι σχετικές απολυμάνσεις και θα υπάρξει εκ νέου επιτήρηση σε δύο εβδομάδες, για να ρίξουν επιπλέον ασβέστη. Για το νερό που φέρεται να βρέθηκε, τονίζει ότι το προηγούμενο βράδυ είχε βρέξει και πως δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας, ενώ απορρίπτει και όσα ακούγονται περί δυσοσμίας. Παράλληλα, ο Στ. Τσομπανέλλης σημειώνει πως παρατηρείται βελτιωμένη κλινική εικόνα στο νησί και ότι καταγγελίες, όπως αυτές, αποσκοπούν στο «να κάνουν ζημιά στην εικόνα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας».

Κάτοικοι του νησιού καταγγέλλουν επίσης ότι αντίστοιχες «πρόχειρες» ταφές έχουν γίνει και σε άλλα σημεία και καλούν την παρέμβαση των εισαγγελικών Αρχών, ώστε να εξετάσουν εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα.

Ειδικός χώρος ταφής

Σημειώνεται ότι στις 14 Μαΐου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου όρισε τη θέση Κλεφτόβιγλα, κοντά στον ΧΥΤΑ Λέσβου, ως σημείο ταφής για ζώα από εκτροφές που μολύνθηκαν από αφθώδη πυρετό και που δεν μπορούν να ταφούν εντός της εκμετάλλευσης λόγω βραχώδους εδάφους, εγγύτητας με παραλιακές ζώνες ή «λοιπές συνθήκες που καθιστούν αδύνατη ή επισφαλή την υγειονομική ταφή των ζώων εντός της εκμετάλλευσης».

Πέρα από αυτό, έχει προκριθεί και η λύση της καύσης των νεκρών ζώων σε ειδικό κλίβανο. Στο νησί όμως λειτουργεί μόνο ένας αποτεφρωτήρας, που δεν μπορεί από μόνος του να καλύψει τις σχετικές ανάγκες. Για αυτόν τον λόγο, οι κτηνοτρόφοι ζητούν τη χρήση φορητών αποτεφρωτήρων, ώστε να αποφεύγονται οι μαζικές ταφές. Υπολογίζεται ότι από τον Μάρτιο έχουν συνολικά σφαγεί πάνω από 30.000 ζώα στο νησί, ενώ την προσεχή περίοδο αναμένεται ότι θα θανατωθούν περίπου 12.000 ακόμη.