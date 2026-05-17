Χιλιάδες νέοι δικαιούχοι μπορούν πλέον να μειώσουν το κόστος των επικοινωνιών τους μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κάποια δημόσια υπηρεσία.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η ρύθμιση αυτή αφορά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, ενώ για τους ανήλικους πολίτες η μέριμνα περνά στους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια, καθιστώντας την πρόσβαση στην ελάφρυνση άμεση και εύκολη για κάθε ελληνική οικογένεια.

Ποιοι δικαιούνται την απαλλαγή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι νέοι ηλικίας από 15 έως 29 ετών. Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία σε κάποιο κατάστημα ή υπηρεσία.

Για τους ανήλικους δικαιούχους, η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλειά τους.

Τι στοιχεία απαιτούνται

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εισαγάγουν:

• τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του αιτούντος

• τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του δικαιούχου, εφόσον πρόκειται για ανήλικο

• τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα ενταχθεί στην απαλλαγή

• τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας του συγκεκριμένου αριθμού

Πώς ολοκληρώνεται η αίτηση

Για την επιβεβαίωση ότι ο δηλωμένος αριθμός κινητού ανήκει πράγματι στον δικαιούχο, αποστέλλεται αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης (OTP) μέσω SMS.

Ο χρήστης πρέπει να καταχωρίσει τον κωδικό στην εφαρμογή, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η απαλλαγή.

Αλλαγή αριθμού κινητού

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να δηλώσει νέο αριθμό κινητού, θα πρέπει πρώτα να διαγράψει την υπάρχουσα αίτηση και στη συνέχεια να υποβάλει νέα, με τα επικαιροποιημένα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Συνεπώς, όλα τα δεδομένα που δηλώνονται πρέπει να είναι απολύτως ακριβή και αληθή.