Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Σισίνιο, αποκαλύπτοντας τη μακροχρόνια μάχη που έδωσε με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο Βραζιλιάνος πρώην διεθνής μπακ, μιλώντας στη «Gazzetta dello Sport», παραδέχθηκε πως η σχέση του με το αλκοόλ ξεκίνησε ήδη από την εφηβική ηλικία και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε σοβαρή εξάρτηση.

Όπως εξήγησε, ακόμη και στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Μποταφόγκο, η κατανάλωση αλκοόλ είχε γίνει μέρος της καθημερινότητάς του, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε όσο η καριέρα του ανέβαινε επίπεδο.

🚨 Cicinho 🇧🇷, ancien latéral droit passé par le Real Madrid, RACONTE SON ADDICTION À L’ALCOOL, lui qui a arrêté de boire il y a maintenant 14 ans. 😰 « JE ME SUIS DÉTRUIT AVEC L’ALCOOL. Plus je vieillissais, plus je buvais. 😩 J’étais toujours chez moi, je me couchais à 4h du… pic.twitter.com/hCKugJUjdM — Actu Foot (@ActuFoot_) May 16, 2026

Ο Σισίνιο αποκάλυψε πως ούτε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης άλλαξε τον τρόπο ζωής του, περιγράφοντας μια περίοδο γεμάτη ξενύχτια, ποτό και κάπνισμα, ακόμη και πριν από προπονήσεις ή αγώνες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν στη Ρόμα, όπου όπως είπε η εξάρτηση έφτασε σε ακραίο σημείο, ενώ παραδέχθηκε ότι πέρασε και περιόδους κατάθλιψης, ιδιαίτερα μετά από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Η μεγάλη αλλαγή, σύμφωνα με τον ίδιο, ήρθε το 2012, όταν με τη στήριξη της συζύγου του αποφάσισε να ξεκινήσει διαδικασία απεξάρτησης. Από τότε παραμένει νηφάλιος και προσπαθεί, μέσα από τη δική του ιστορία, να περάσει μηνύματα γύρω από την ψυχική υγεία και τους κινδύνους των εξαρτήσεων.