Το σημερινό Άρης-Λεβαδειακός θα κρίνει οριστικά την 5η θέση του πρωταθλήματος και έχει τη σημασία του, έστω και αν δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ένα ματς για το οποίο οι Μιχάλης Γρηγορίου και Νίκος Παπαδόπουλος προχωρούν σε αλλαγές και με πιο… χτυπητή αυτή στην άμυνα των γηπεδούχων.

Ο Φρέντρικ Γένσεν… ντύνεται στόπερ και θα παίξει δίπλα στον Ρόουζ, αφού ο Νόα Σούντμπεργκ ναι μεν είναι στην αποστολή αλλά όχι έτοιμος για την ενδεκάδα.

Καρέ αλλαγών από πλευράς Λεβαδειακού, όπου ο Παπαδόπουλος δίνει φανέλα βασικού στους Νούνιες, Νίκα, Κωστή και Πεντρόσο.

Οι ενδεκάδες

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης – Φαντιγκά, Ρόουζ, Γένσεν, Φρίντεκ – Ράτσιτς, Χόνγκλα – Γιαννιώτας, Γκαρέ, Ντούντου – Κουαμέ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Νούνιες – Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Τσοκάι, Νίκας – Παλάσιος, Κωστή, Μπάλτζι – Πεντρόσο