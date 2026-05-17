Φορολογικές δηλώσεις άνω των 3,5 εκατομμυρίων έχουν ήδη κατατεθεί, καθώς η διαδικασία βρίσκεται περίπου στη μέση. Το σύστημα υποβολής άνοιξε πριν από δύο μήνες και θα παραμείνει ενεργό έως τις 15 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια δηλώσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε σχεδόν 55% του συνόλου.

Από αυτές, 1,32 εκατομμύρια είναι μηδενικές, δηλαδή δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή. Χρεωστικές είναι περίπου 1,13 εκατομμύρια δηλώσεις, με τον μέσο επιπλέον φόρο να ανέρχεται στα 1.770 ευρώ, ποσό αισθητά αυξημένο σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Περίπου 1,21 εκατομμύρια δηλώσεις είναι πιστωτικές, με μέση επιστροφή φόρου κοντά στα 270 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την έκπτωση φόρου, το 4% εξασφάλισαν όσοι υπέβαλαν τη δήλωσή τους έως και την περασμένη Παρασκευή (15/5). Όσοι την υποβάλουν έως τις 15 Ιουνίου θα λάβουν έκπτωση 3%, ενώ για υποβολές από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Τα ποσοστά αυτά ισχύουν για όσους εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ.