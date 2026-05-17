Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, η Ντουμπάι BC βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Τσάβι Πασκουάλ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν, Φαρίντ και Καλαϊτζάκη κόντρα στη Μύκονο
Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί κόντρα στη Μύκονο χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Ο Κένεθ Φαρίντ αντιμετωπίζει οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού, ο Ναν έχει σπασμό στον αυχένα και ο Καλαϊτζάκης υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθμού στον αριστερό αστράγαλο, στον πρώτο ημιτελικό της σειράς.
Εβάν Φουρνιέ στο tanea.gr: «Να δώσουμε στον κόσμο του Ολυμπιακού αυτό που θέλει»
Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο tanea.gr, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τα συναισθήματα που επικρατούν πριν από τη μεγάλη πρόκληση του Final Four. Επιπλέον ο Γάλλος σούπερσταρ του Ολυμπιακού τόνισε πως όλη η ομάδα θέλει να αγωνιστεί με σκοπό να δώσει στον κόσμο της αυτό που ζητάει τόσο καιρό. Ο Φουρνιέ αναφέρθηκε και στον περσινό χαμένο ημιτελικό, κόντρα […]
Φαβορί οι Σέλτικς για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Συζητήσεις συνεχίζουν να πυροδοτούνται γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εν μέσω σεναρίων που τον θέλουν να αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς μετά το τέλος της σεζόν. Ο σταρ του NBA είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο, καθώς είχε ανοίξει ζήτημα αναφορικά με τη διαχείρισή του και τον χρόνο συμμετοχής του, με την κορυφαία λίγκα […]
Πιρς για ΛεΜπρόν: «Αν ήμουν στη θέση του θα αποσυρόμουν, δεν έχει να αποδείξει τίποτα άλλο»
Ο Πολ Πιρς αναφέρθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς κατά τη διάρκεια του podcast «Ticket & The Truth», σχολιάζοντας τόσο την πορεία του σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς όσο και την κριτική που συνεχίζει να δέχεται παρά τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του. Ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υποστήριξε πως, αν βρισκόταν ο ίδιος στη […]
Stoiximan GBL: Πότε και πού θα δείτε τα δεύτερα παιχνίδια ανάμεσα σε Μύκονο – Παναθηναϊκό και Άρης – ΑΕΚ
Η δράση στη Stoiximan GBL συνεχίζεται. (17/5) H Mύκονος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο αγώνα της προημιτελικής φάσης των playoffs. Oι «πράσινοι» προηγούνται με 1-0 και θέλουν να πετύχουν ακόμη μία νίκη, που θα τους στείλει στα ημιτελικά. Εκεί όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Nick Gallis Hall» και θα […]