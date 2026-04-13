Αλλαγή σελίδας στον πάγκο της Ντουμπάι BC, καθώς ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Γιούριτσα Γκόλεματς, τουλάχιστον μέχρι το φινάλε της σεζόν, με οψιόν ανανέωσης.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Σλοβένου τεχνικού, ο οποίος καλείται να οδηγήσει τη Ντουμπάι BC στην τελική ευθεία τόσο της EuroLeague όσο και της Αδριατικής Λίγκας.

Στη EuroLeague, η Ντουμπάι BC βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς χρειάζεται να νικήσει την Βαλένθια στο Σαράγεβο και η Μπάγερν να κερδίσει την Μπαρτσελόνα στην Καταλονία, για να μπει στα Play-in, ενώ στην Αδριατική Λίγκα πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία, όντας στη 2η θέση με ρεκόρ 19-3, μόνο πίσω από την Παρτιζάν (20-3) που έχει μία παραπάνω νίκη, αλλά και έναν παραπάνω αγώνα.

Aleksander Sekulić takes over as head coach of Dubai Basketball until the end of the season. First game on the bench comes against Valencia Basket in the final EuroLeague round. — Dubai Basketball (@dubaibasket) April 13, 2026

Ο 48χρονος Σέκουλιτς είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, πριν αντικατασταθεί τον Ιανουάριο από τον Ντέγιαν Ράντονιτς, και πλέον επιστρέφει σε ενεργό ρόλο σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φινάλε χρονιάς.