Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Dubai BC με 107-104 στο Σαράγεβο, για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική του επιτυχία στη διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμη και με διαφορά 12 πόντων (41-29) στο δεύτερο δεκάλεπτο, αντέδρασαν εντυπωσιακά και γύρισαν το παιχνίδι, φτάνοντας σε μια σημαντική επικράτηση. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα είχαν οι Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που ξεχώρισαν επιθετικά, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά των Τζέριαν Γκραντ και Ματίας Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς σταθερό ρυθμό στο ξεκίνημα, με τον Ναν να φορτώνεται νωρίς με φάουλ και να μένει εκτός για μεγάλο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Η Dubai BC εκμεταλλεύτηκε την ευστοχία της έξω από τα 6.75 και έκλεισε το πρώτο μέρος με υψηλό ποσοστό στο τρίποντο, διατηρώντας προβάδισμα.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντέδρασε, βελτίωσε την άμυνά της και με πιο ισορροπημένη επιθετική λειτουργία, μείωσε τη διαφορά πριν το ημίχρονο (50-47) και σταδιακά πέρασε μπροστά στο σκορ στο δεύτερο μέρος, με σημαντικά σουτ από Χουάντσο και Μήτογλου.

Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την έντασή του, βρήκε λύσεις από τον Σλούκα και εκμεταλλεύτηκε λάθη και τεχνικές ποινές της αντιπάλου ομάδας, παίρνοντας προβάδισμα έξι πόντων (75-81) λίγο πριν τη λήξη του δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, η Dubai προσπάθησε να επιστρέψει και πέρασε προσωρινά μπροστά, όμως οι «πράσινοι» είχαν απαντήσεις, με τον Ναν και τον Χέιζ-Ντέιβις να πετυχαίνουν καθοριστικά καλάθια, ενώ ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Ναν και κρίσιμα τρίποντα στο φινάλε «σφράγισαν» τη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 19-14 (11-6 εντός και 8-8 εκτός έδρας), ενώ η Dubai BC υποχώρησε στο 17-16, μένοντας πιο πίσω στη βαθμολογία και στη μάχη της οκτάδας.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107

