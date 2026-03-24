Στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Dubai BC και τον Παναθηναϊκός, ο Εργκίν Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή από τους διαιτητές, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες στην έναρξη της δεύτερης περιόδου.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Dubai BC
Ο Παναθηναϊκός καλείται να δώσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στη Dubai BC, στο Σεράγεβο, για την 33η αγωνιστική της EuroLeague. Πρόκειται για μια αναμέτρηση με χαρακτήρα «τελικού», καθώς οι «πράσινοι» στοχεύουν σε νίκη που θα τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερη θέση στην τελική κατάταξη. Σε ό,τι αφορά την αποστολή, εκτός έμεινε […]
Λεσόρ: «Όταν ο Άταμαν μου είπε ότι είμαι στην πρώτη πεντάδα, σκέφτηκα ότι είναι τρελός»
Ο Ματίας Λεσόρ παραχώρησε συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, αλλά και στην πορεία της επιστροφής του στα παρκέ. Μιλώντας στο «PameStoixima», ο αθλητής του Παναθηναϊκού, στάθηκε ιδιαίτερα στο χρονικό διάστημα που έμεινε εκτός δράσης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις απαιτητικές στιγμές που κλήθηκε να διαχειριστεί κατά την αποθεραπεία του. Οι […]
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αντιπροσωπεία παικτών και παραγόντων στο σημείο της δολοφονίας του Κλεομένη
Σε μία συμβολική και συνάμα όμορφη κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αντιπροσωπεία παικτών και παραγόντων βρέθηκε την Τρίτη (24/3) στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 20χρονος Κλεομένης. Συγκεκριμένα, ο General Manager της ομάδας, Νίκος Μπουντούρης, μαζί με τους Αντώνη Κόνιαρη, Νίκο Περσίδη και Θοδωρή Ζάρα άφησαν λουλούδια και μία φανέλα του στο σημείο. Να θυμίσουμε ότι, […]
Παναθηναϊκός: Επιπλέον εισιτήρια προς διάθεση για τον αγώνα των «πράσινων» με τη Μονακό
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας, στο παιχνίδι με την Μονακό την Παρασκευή (27/03, 21:15) για την 34η αγωνιστική της Euroleague, καθώς απελευθερώθηκε περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων για την εν λόγω αναμέτρηση. Παρά το γεγονός, ότι αγώνας είναι ήδη sold out, η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως θα […]