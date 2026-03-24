Η κατάσταση στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει προβληματική το τελευταίο διάστημα, καθώς η ομάδα βρίσκεται στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και εκτός των βασικών στόχων της, σε μια σεζόν που εξελίσσεται απογοητευτικά.

Παράλληλα, το κλίμα γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ομάδα φαίνεται να έχει επιδεινωθεί, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να δοκιμάζονται έντονα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το front office των Μπακς φέρεται να πρότεινε στον Έλληνα σταρ να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, πρόταση που ο ίδιος δεν αποδέχθηκε, προκαλώντας περαιτέρω ένταση.

Την ίδια ώρα, αναφέρονται εξελίξεις από το εξωτερικό, με την κορυφαία λίγκα να παρεμβαίνει για την προστασία του παίκτη, σε ένα περιβάλλον όπου το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, ενώ έχει διατυπωθεί και η στάση της ομάδας ότι είτε θα παραμείνει είτε θα υπάρξουν δραστικές αποφάσεις, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.