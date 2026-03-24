Ο Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτης του Άρη Betsson, συνεχίζει να δείχνει έμπρακτα τη στενή σχέση που διατηρεί με την οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας βρέθηκε στις ΗΠΑ και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, έχοντας μάλιστα δίπλα του τον Γιάννη, αλλά και τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Την ίδια ώρα, το μέλλον των Μπακς παραμένει αβέβαιο όσον αφορά τη συμμετοχή τους στα πλέι οφ, με τα σενάρια γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκονται στο προσκήνιο