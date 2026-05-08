Πράξη τέταρτη ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια (8/5).

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τις «νυχτερίδες» στο Athens Telecom Center για τον τέταρτο αγώνα των playoffs της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν κατάφερε να τελειώσει τη σειρά στην πρώτη ευκαιρία, που είχε, καθώς ηττήθηκε με 91-87 στο game 3 και η Ισπανική ομάδα μειώσε σε 2-1. Τώρα όμως θέλει να πάρει τη νίκη και να προκριθεί στο Final Four, που διοργανώνει ο ίδιος.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (8/5)

21:15 Παναθηναϊκός – Βαλένθια NovasSportsPrime