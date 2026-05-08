Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 41 του χρόνια, προσθέτοντας ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στη μυθική καριέρα του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 100 γκολ με τη φανέλα της Αλ Νασρ, σκοράροντας στην αναμέτρηση απέναντι στην Αλ Σαμπάμπ για τη Saudi Pro League.

Η φετινή σεζόν εξελίσσεται εντυπωσιακά για τον «CR7», ο οποίος μετρά ήδη 29 τέρματα και 5 ασίστ σε 35 συμμετοχές. Παράλληλα, συνολικά με την ομάδα του έχει καταγράψει 100 γκολ και 18 ασίστ σε 105 εμφανίσεις, αποτελώντας τον απόλυτο ηγέτη στην πορεία προς τον τίτλο.

Παρά την ηλικία του, ο Ρονάλντο δείχνει ασταμάτητος, έχοντας πλέον φτάσει τα 971 γκολ καριέρας και διατηρώντας ολοζώντανο το ενδεχόμενο να αγγίξει το ιστορικό ορόσημο των 1.000 τερμάτων.

