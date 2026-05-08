Σπάνιος μεταξένιος μυρμηγκοφάγος απαθανατίστηκε στις ζούγκλες του Σουρινάμ, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Ζυγίζοντας λιγότερο από ένα μάνγκο και γνωστό για τη ντροπαλή του φύση, το μικροσκοπικό αυτό θηλαστικό συγκαταλέγεται στα πιο μικρόσωμα του πλανήτη. Ωστόσο, ένα από αυτά φάνηκε πρόθυμο να «ποζάρει» μέσα στο φυσικό του περιβάλλον, λέει η Daily Mail που παρουσιάζει το σχετικό θέμα.

Περπατώντας στα δύο πόδια και με τα μπροστινά του άκρα απλωμένα, το μικρό ζώο έμοιαζε σχεδόν να χαμογελά, καθώς εξερευνούσε τη ζούγκλα του Σουρινάμ. Οι εντυπωσιακές εικόνες τραβήχτηκαν από τον ξεναγό Λεόν Πάνσα, σε τροπικό δάσος κοντά στο χωριό Ποουάκα της νοτιοαμερικανικής χώρας.

View this post on Instagram A post shared by @kolroystudio

Ο 32χρονος Λεόν, κάτοικος Σουρινάμ, εξήγησε ότι απαθανάτισε το ζώο κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης στη ζούγκλα, όπου δίδασκε σε τουρίστες πώς να επιβιώνουν και να προσανατολίζονται μακριά από τον πολιτισμό. Όπως ανέφερε, ένιωσε «ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη» όταν αντίκρισε το μικροσκοπικό μυρμηγκοφάγο, μήκους λίγων εκατοστών.

Ένα σπάνιο θέαμα στη φύση

«Το ζώο εντοπίζεται σε περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Είναι νυκτόβιο και δεν κατεβαίνει ποτέ στο έδαφος, καθώς έχει εξαιρετικά προσαρμοσμένα πίσω πόδια για αναρρίχηση» λέει ο Λεόν.

Παρότι ζει στην περιοχή, η παρατήρησή του στη φύση είναι εξαιρετικά σπάνια. «Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα ένα τέτοιο ζώο ελεύθερο», τόνισε. Στις φωτογραφίες κινείται προσεκτικά ανάμεσα στα κλαδιά, πιθανότατα αναζητώντας έντομα ή αλλάζοντας δέντρο.

Η αργή και μεθοδική του κίνηση αποτελεί χαρακτηριστική συμπεριφορά του είδους, που βασίζεται στο καμουφλάζ και τη διακριτικότητα, όχι στην ταχύτητα. «Το να το βλέπεις τόσο καθαρά και σε ύψος ματιών είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο», είπε ο Λεόν.

Όπως πρόσθεσε, η λήψη των εικόνων οφείλεται σε συνδυασμό εμπειρίας, σωστού χρόνου και λίγης τύχης. «Το εντόπισα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και, επειδή κινούνταν αργά ενώ ο φωτισμός ήταν ιδανικός, κατάφερα να τραβήξω λεπτομερείς φωτογραφίες».

Για τον ίδιο, η εμπειρία αυτή ήταν «απίστευτα ξεχωριστή». «Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πραγματικό ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη – δεν είναι μόνο κάτι σπάνιο, αλλά και μια υπενθύμιση ότι αυτό είναι πράγματι η δουλειά και το πάθος μου», σημείωσε.