Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά υποχωρεί μετά από τετραήμερη ανοδική κίνηση στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 5,35%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.287,02 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,81%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,30%), της ΔΕΗ (+1,06%), της Σαράντης (+0,82%) και της Optima Bank (+0,77%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,86%), της Coca Cola HBC (-1,68%), της Motor Oil (-1,50%) και της Πειραιώς (-1,50%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 50 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(κ) (+8,18%) και Αττικές Εκδόσεις (+3,86%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Minerva (-3,45%) και Παϊρης (-2,53%).