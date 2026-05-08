Σε ισχύ παραμένουν τα φορολογικά κίνητρα για Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος μέσω έγκαιρης υποβολής και εφάπαξ εξόφλησης

Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εξασφαλίζοντας έκπτωση 4% στην περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του φόρου έως τις 31 Ιουλίου.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διατηρεί και επεκτείνει τα φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων και εργαζομένων του εξωτερικού, παρέχοντας σημαντικές φοροελαφρύνσεις σε όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αναλαμβάνουν εργασία είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.

Κύρια φορολογικά κίνητρα

Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για αποδοχές από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα

Απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για κύρια κατοικία και επιβατικά αυτοκίνητα

Η ρύθμιση ισχύει για 7 φορολογικά έτη

Η ένταξη γίνεται μέσω της πλατφόρμας myAADE

Προϋποθέσεις