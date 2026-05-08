Απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με τον Global Sumud Flotilla, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν ήταν επ’ ουδενί εις γνώσιν της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής Πολιτείας η επιχείρηση των Ισραηλινών, όταν συντελέστηκε».

«Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα έπραξε εκείνο, το οποίο όφειλε να πράξει. Δεν υπήρχε, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καμία δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, διότι επρόκειτο περί διεθνών υδάτων» είπε ακόμα ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα, για μία ακόμα φορά, με υπευθυνότητα επέδειξε την ανθρωπιστική της στάση και απεγκλώβισε τους πολίτες εκείνους, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν υπό κράτηση».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε κλείνοντας ότι «θα έχουμε και συνέχεια. Όπως ξέρετε, η Global Sumud Flotilla έχει αυτή τη στιγμή, αύριο και μεθαύριο, συνέλευση στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας για τις επόμενες κινήσεις. Θέλω να σας πω ότι είμαστε στη διάθεση, πάντοτε, για ανθρωπιστική βοήθεια. Εάν θεωρεί, η οποιαδήποτε ανθρωπιστική οργάνωση, ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην παράδοση ανθρωπιστικού υλικού, θα το πράξουμε, όπως έχουμε διεθνές καθήκον».

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την επίκαιρη ερώτηση που μου δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθώ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως γνωρίζετε, υπήρξε πράγματι επιχείρηση των ισραηλινών πολεμικών πλοίων σε διεθνή ύδατα, εντός της ελληνικής Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης. Αυτό, το οποίο θέλω να τονίσω ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, είναι ότι δεν ήταν επ’ ουδενί εις γνώσιν της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής Πολιτείας η επιχείρηση των Ισραηλινών, όταν συντελέστηκε.

Και στο πλαίσιο της ενεργητικής ανθρωπιστικής πολιτικής της Ελλάδος εκείνο το οποίο πράξαμε, είναι εκείνο το οποίο μας ζητήθηκε από όλες τις χώρες, πολίτες των οποίων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα ισραηλινά πολεμικά σκάφη. Ζητήσαμε από τους Ισραηλινούς να αποβιβάσουν τους πολίτες, έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση. Δεν είχαμε προφανώς γνώση ούτε του αριθμού των επιβαινόντων -θα ήταν εντελώς αδύνατο να συμβεί αυτό- αλλά ούτε και των πραγματικών περιστατικών, υπό τις οποίες συνέβη το γεγονός αυτό. Εκείνο, το οποίο συντελέσθηκε, είναι ότι για το ισραηλινό σκάφος με τους επιβαίνοντες υπήρξε επιχείρηση στα ανοικτά της Κρήτης του ελληνικού Λιμενικού για την αποβίβαση 176 πολιτών από 34 χώρες.

31 πολίτες εξ αυτών, από τους 176, δήλωσαν ότι είχαν κάποια ζητήματα υγείας. Μεταφέρθηκαν αμέσως στο Νοσοκομείο Σητείας. Οι υπόλοιποι, και με την προξενική συνδρομή των οικείων χωρών, είτε παρέμειναν εκεί είτε μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, απ’ όπου επιβιβάστηκαν για τις πατρίδες τους. Εκείνο, το οποίο συνέβη, είναι ότι, όπως προέκυψε εκ των υστέρων, δύο άτομα τα οποία επέβαιναν στο ισραηλινό σκάφος συνέχισαν την πορεία τους προς το Ισραήλ.

Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα έπραξε εκείνο, το οποίο όφειλε να πράξει. Δεν υπήρχε, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καμία δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, διότι επρόκειτο περί διεθνών υδάτων. Και, όπως καλώς γνωρίζετε, η δυνατότητα που υπάρχει στο πλαίσιο της UNCLOS είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για παρέμβαση και απολαύει της ασυλίας με βάση το άρθρο 95 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι ξένες χώρες, των οποίων οι πολίτες επέβαιναν, απέδωσαν ευχαριστίες στην ελληνική κυβέρνηση για τον απεγκλωβισμό των πολιτών των οικείων χωρών. Από εκεί και πέρα, αναφέρεστε στους δύο ακτιβιστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, αντιλαμβάνομαι, στο Ισραήλ και σε καθεστώς προσωρινής κράτησης. Είναι ένα ζήτημα, για το οποίο θα υπάρξει συζήτηση, προφανώς και ενώπιον των Αρχών. Την Δευτέρα υπάρχει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει βεβαίως και συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ελλάδα, για μία ακόμα φορά, με υπευθυνότητα επέδειξε την ανθρωπιστική της στάση και απεγκλώβισε τους πολίτες εκείνους, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν υπό κράτηση. Σας ευχαριστώ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οφείλω, κυρία Πρόεδρε, με κάθε σεβασμό να σας πω ότι εκπλήσσομαι, διότι ενόσω όλες οι χώρες, πολίτες των οποίων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα ισραηλινά πλοία, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την Ελλάδα, δυστυχώς εδώ, εντός του Κοινοβουλίου, αρχηγός πολιτικού κόμματος μέμφεται την Ελλάδα για το γεγονός ότι απελευθερώθηκαν, όπως είπατε, οι πολίτες όλων των χωρών. Άρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια βαθύτατη αντίφαση σε ό,τι αναφέρετε. Το γεγονός είναι ότι 176 άνθρωποι, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, με ευγνωμοσύνη που αποδόθηκε από τις ξένες κυβερνήσεις, βρίσκονται σήμερα ελεύθεροι και ασφαλείς χάρη στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης.

Και θέλω να σας πω, κυρία Πρόεδρε, ότι εμείς έχουμε μια άλλη προσέγγιση στο ζήτημα το ανθρωπιστικό. Αντιλαμβάνομαι τις ευαισθησίες σας, τις οποίες έχετε αναδείξει πολλάκις. Θέλω να σας πω το εξής: Ότι η πραγματική αξία του ανθρωπισμού είναι να μπορείς να εξασφαλίζεις στους περισσότερους ανθρώπους μεγαλύτερο ποσοστό ελευθερίας και ευημερίας. Και αυτό πράξαμε. Δεν ήταν οι 178, ήταν οι 176.

Κατά την άποψή σας, δεν αντιλαμβάνομαι σε τι ακριβώς συνίσταται η διαφωνία σας, αναφέρατε γενικόλογα ότι έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό ή ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν μου αναφέρατε τίποτα σε σχέση με το τι θα έπρεπε να γίνει. Εγώ σας λέω, λοιπόν, ευθέως: Η Ελλάδα απελευθέρωσε, όπως είπατε, 176 πολίτες ξένων χωρών, παρείχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απέδωσε την ελευθερία στους πολίτες. Οι χώρες απέδωσαν ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα.

Και επειδή αναφέρεστε στο Παλαιστινιακό ζήτημα, θέλω να σας πω το εξής: Η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Παλαιστίνη, είναι πραγματικά μεταξύ των χωρών που έχουν αποδώσει τη μεγαλύτερη βοήθεια. Εάν θέλετε να συζητήσουμε για τον κατάλογο βοήθειας, να το πράξουμε. Είναι όμως η Ελλάδα η χώρα, η οποία έχει στηρίξει την Παλαιστινιακή Αρχή, ενόσω πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το έχουν πράξει. Έχει στηρίξει την UNWRA στο ανθρωπιστικό της έργο της, έχει στηρίξει όλες τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις από Ιορδανία, από Κύπρο, από οποιαδήποτε χώρα, έχει φιλοξενήσει στην Ελλάδα αριθμό τραυματισμένων Παλαιστινίων παιδιών. Για όλα αυτά, η Παλαιστινιακή Αρχή έχει αποδώσει ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση. Πλην ημών, κυρία Πρόεδρε.

Άρα, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική ευαισθησία, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι μόνο προνόμιο δικό σας, αλλά είναι υποχρέωση, όπως σωστά είπατε, της Ελληνικής Πολιτείας. Και, όταν το πράττουμε, δεν θέλουμε να αναλάβουμε το μέρισμα της ευγνωμοσύνης. Αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι να πράξουμε το καθήκον μας.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Flotilla, να σας πω -γιατί θυμάστε καλά- ότι το 2025, πέρυσι, είχαμε και μια πρώτη επιχείρηση, στην οποία και πάλι χάρη στις ενεργητικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης απελευθερώθηκαν 27 Έλληνες πολίτες. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα, η οποία το έπραξε αυτό για να απεγκλωβίσει. Και τότε, νομίζω, είχαν υπάρξει ευχαριστίες από όλα τα μέρη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 161 πολίτες από ξένες χώρες, από 16 χώρες, επιβιβάστηκαν στην ελληνική πτήση, η οποία τους έφερε εδώ. Μόνο η Ελλάδα μερίμνησε κατά τον τρόπο αυτό. Και τότε είχαν υπάρξει εκτενείς ευχαριστίες.

Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αντικειμενικά δεδομένα, να είμαστε ακριβείς.

Και κλείνω, λέγοντας το εξής: Θα έχουμε και συνέχεια. Όπως ξέρετε, η Global Sumud Flotilla έχει αυτή τη στιγμή, αύριο και μεθαύριο, συνέλευση στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας για τις επόμενες κινήσεις. Θέλω να σας πω ότι είμαστε στη διάθεση, πάντοτε, για ανθρωπιστική βοήθεια. Εάν θεωρεί, η οποιαδήποτε ανθρωπιστική οργάνωση, ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην παράδοση ανθρωπιστικού υλικού, θα το πράξουμε, όπως έχουμε διεθνές καθήκον.

Ευχαριστώ πολύ.