Η Ράγιο Βαγιεκάνο πανηγύρισε μια «μαγική» πρόκριση απέναντι στο Στρασβούργο με συνολικό σκορ 2-0 (1-0 εντός, 0-1 εκτός). Έτσι, η ομάδα από το Βαγιέκας θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της.
Οι φίλοι της ομάδας που βρισκόντουσαν είτε στο γήπεδο είτε σε γιγαντοοθόνες το χάρηκαν με την καρδιά τους:
🔥 A torcida do Rayo Vallecano na França comemorando a classificação do time: pic.twitter.com/3BQKCBM5ww
— 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) May 7, 2026
Rayo Vallecano finalista de la Conference.
Un equipo de barrio de clase obrera y como dice este cántico, con los hinchas mas anarquistas y los más antifascistas.
Zorionak desde tierras vascas a la buena gente del Valle del Kas !!
pic.twitter.com/Th9Zh1X83l https://t.co/ZabyIc789q
— ATHLETICtribunerosNO (@AthTribunerosno) May 7, 2026
Ακόμα και δύο παίκτες της Ισπανικής ομάδας πήγαν στο πέταλο να πανηγυρίσουν:
⚪️🔴 Rayo Vallecano players and fans celebrated together after the final whistle, securing their place in the Conference League final. 🏆🥳 pic.twitter.com/4ySY4JSH4O
— Ultras Clips (@ultras_clips) May 7, 2026
Σίγουρα, αυτές οι στιγμές θα μείνουν «χαραγμένες» στη μνήμη των φίλων της Ράγιο Βαγιεκάνο μέχρι τις επόμενες.