Η Ράγιο Βαγιεκάνο πανηγύρισε μια «μαγική» πρόκριση απέναντι στο Στρασβούργο με συνολικό σκορ 2-0 (1-0 εντός, 0-1 εκτός). Έτσι, η ομάδα από το Βαγιέκας θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της.

Οι φίλοι της ομάδας που βρισκόντουσαν είτε στο γήπεδο είτε σε γιγαντοοθόνες το χάρηκαν με την καρδιά τους:

Ακόμα και δύο παίκτες της Ισπανικής ομάδας πήγαν στο πέταλο να πανηγυρίσουν:

Σίγουρα, αυτές οι στιγμές θα μείνουν «χαραγμένες» στη μνήμη των φίλων της Ράγιο Βαγιεκάνο μέχρι τις επόμενες.

