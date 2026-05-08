Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ, που θα τον βρει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό, μία εβδομάδα μετά τη νίκη του με 3-1 στην Τούμπα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να καταλήξει στις επιλογές του για την ενδεκάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα αγωνιστικά ζητήματα που άφησε η προηγούμενη αναμέτρηση με τους Ερυθρόλευκους.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, με στόχο να προλάβει τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Σε μία περίοδο όπου το πρωτάθλημα μπαίνει στην πιο καθοριστική καμπή του, ο Δικέφαλος συνεχίζει τη μάχη για τη 2η θέση, διατηρώντας παράλληλα μαθηματικές ελπίδες για την κορυφή.

Η φετινή χρονιά δεν ήταν εύκολη για τον έλληνα επιθετικό, καθώς ταλαιπωρήθηκε από διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών που τον άφησαν εκτός δράσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τελευταίο εμπόδιο αποτέλεσε η θλάση που υπέστη πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs της Super League. Παρότι αρχικά υπήρχε έντονη ανησυχία πως η σεζόν είχε ολοκληρωθεί πρόωρα για εκείνον, ο Γιακουμάκης επέστρεψε την περασμένη Τρίτη στο γήπεδο.

Ο ίδιος έστειλε μάλιστα μήνυμα επιστροφής μέσω των social media, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την προπόνηση συνοδευόμενη από μία κλεψύδρα, δείχνοντας πως μετρά αντίστροφα για την επανεμφάνισή του. Την ίδια στιγμή, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε έναν ακόμη λόγο να χαμογελά, καθώς ο Δημήτρης Χατσίδης επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και υπολογίζεται ξανά ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ξεπέρασε την κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία.

Η επιστροφή του έρχεται σε κρίσιμο χρονικό σημείο, καθώς οι συνεχόμενες απαιτητικές αναμετρήσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά το ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Πλην των περιπτώσεων των δύο ποδοσφαιριστών, ο τεχνικός του Δικεφάλου πρέπει να διαχειριστεί συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, καθώς το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τον ΠΑΟΚ να έχει μπροστά του τρία παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα.

Με τη νίκη του απέναντι στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έπιασε τους Ερυθρόλευκους στη δεύτερη θέση και πλέον κρατά στα χέρια του σημαντικό μέρος της μάχης για το εισιτήριο των προκριματικών του Champions League. Αν ο Δικέφαλος θέλει να διατηρήσει ισχυρό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τότε βασικός στόχος είναι να φύγει αλώβητος από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τρίτη φορά φέτος, μετρώντας μια ισοπαλία και μια νίκη στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του.