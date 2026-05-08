Είναι η περίοδος που δοκιμάζονται παίκτες. Σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Άλλοι σε μεγάλα, άλλοι σε μικρά κλαμπ.

Όταν το επώνυμο σου είναι Κβαρατσκέλια, πλέον η δοκιμή γίνεται μόνο σε μεγάλη ομάδα. Βλέπε Μπάγερν, η οποία έχει πάρει υπό τη σκέπη της τον Τόρνικε Κβαρατσκέλια.

Αυτό επιβεβαίωσε στη Συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (8/5) ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Κρίστοφ Φρόιντ. Ο 16χρονος αδερφός του άσου της Παρί Σεν Ζερμέν, Κβίτσα Κβαρατσκέλια θα έχει την ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του στους Βαυαρούς. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι μαζί μας και προπονείται», τόνισε ο Φροιντ, με τον “μικρό Κβάρα” να έχει συμμετάσχει ήδη σε φιλικό παιχνίδι με τις μικρές ομάδες της Μπάγερν.

Bayern are interested in signing Tornike Kvaratskhelia (16/left-winger), brother of PSG star Khvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia flew to Munich, will have a meeting with Bayern officials and visit the club’s facilities as an introduction. The 16-year old was included in Dinamo… pic.twitter.com/NPh948yVrb — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 4, 2026

«Είναι ακόμα νεαρός σε ηλικία, διαθέτει ταλέντο. Αν είναι το ίδιο καλός, όπως ο αδερφός του, θα ήταν υπερβολή να το πούμε», συμπλήρωσε ο Φρόιντ. Ο Τόρνικε είναι διεθνής με την Κ17 της Γεωργίας και διαθέτει επίσης αριστερό πόδι, όπως ο Κβίτσα.